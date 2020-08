Industria petroquímica del sur de Veracruz trabaja al 80 por ciento

Actualmente la industria petroquímica en la región se mantiene operando en un 80% de su capacidad por lo que no ha sido afectada directamente por la contingencia sanitaria, informó el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), Claudio Velasco Martel.

Indicó que el regreso a la nueva normalidad ha sido de forma paulatina, en el que los trabajadores se han ido incorporando a los diferentes complejos de la zona sur aplicando las medidas sanitarias para evitar contagiarse de covid-19.

"La producción depende mucho de la demanda y si hay alguna planta que esta demandada, esta a capacidad alta, vamos a decir que andamos a un 80 a 85 por ciento de capacidad", declaró.

Reconoció que hubo contagios entre los 15 mil trabajadores de la zona industrial, pues era algo inevitable.

"Imagínate 15 mil gentes que tienen contacto con otras 100 mil afuera pues siempre hay una oportunidad de contagio, hasta donde sé, no tenemos un número importante de casos de fallecidos, no directamente del trabajador, pero si algunas gentes de familiares, supimos de Pemex, pero esas cifras se tienen que dar a conocer poco a poco, porque no se vale dar datos que no", concluyó.