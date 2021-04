Incrementan llamadas de extorsión durante vacaciones en Coatzacoalcos

En Coatzacoalcos incrementó la extorsión telefónica durante la temporada vacacional de Semana Santa, informó, Víctor Ulises Osorio director de la Policía Municipal.

"Empezó ahorita con Semana Santa, se ha incrementado al doble de cómo lo teníamos registrado, vamos a tomar acciones inmediatas", dijo.

Detalló que el modus operandis de los extorsionadores consiste en intimidar a las familias haciéndose pasar por integrantes de grupos delictivos para sacarles dinero.

"En estos últimos días ha habido mucha extorsión telefónica, se hacen llamar personas que integran el cartel del noreste, es un cartel que está en Nuevo Laredo, empezó ahorita en semana santa, hemos detectado que las personas no son de Coatzacoalcos, pero que obtienen su información por medio de redes sociales y aprovechan haber quienes les deposita algo, 500 o mil pesos es ganancia para ellos", comentó.

Agregó que los números de donde se originan las llamadas son de ladas de otros estados del país, sin embargo; lamentó que las personas no tengan la cultura de denunciar por temor a que tomen represalias contra los miembros de sus familias.

Insistió en la creación del grupo interdisciplinario en el que se pretende trabajar coordinadamente con la Fiscalía General del Estado (FGE), así como las diferentes corporaciones policiacas para que se enfoquen directamente a combatir el tema de la extorsión.

Osorio Soler exhortó a la ciudadanía a no contestar número desconocidos o en dado caso colgar cuando reciban este tipo de llamadas e inmediato reportarlo al 911 para que se tenga un registro.

"Lo pueden reportar al 911 para que quede el registro del teléfono, pero como les he mencionado el paso preventivo es no contestar llamadas de número que no conocemos y en caso de que ya lo hicimos colgar el teléfono definitivamente", detallo.

Finalmente indicó que se obtuvo saldo blanco en el periodo vacacional de Semana Santa; trabajaron de manera coordinada con Protección Civil.