Incendio en Pajaritos fue secuela del Complejo Morelos: Cenagas

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) aclaró que la explosión en la línea de gas natural del Complejo Petroquímico Pajaritos fue una secuela de lo ocurrido en el Complejo Petroquímico Morelos, lo que habría dejado sin operar algunas plantas ante la falta de esta materia prima para sus procesos.

"Tras el incidente del 20 de abril en el Complejo Procesador de Gas Pajaritos (CPG), Cenagas informa que la reparación de las instalaciones dañadas se lleva a cabo por personal del mismo; el incidente fue secuela de lo ocurrido en el Complejo Petroquímico Morelos esa misma fecha", publicó la dependencia vía Twitter el pasado 24 de abril.

Este incidente dejó sin luz durante un día a Villa Allende y los ejidos, así como sin suministro de gas natural a las empresas que Petróleos Mexicanos (Pemex) abastece de éste a través del Complejo Petroquímico Pajaritos.

Es preciso señalar que fue hace una semana cuando estos incidentes ocurrieron, el primero de éstos fue en el Complejo Morelos, donde se tuvo una falla en la subestación eléctrica de la planta de óxido de etileno alrededor de las 14:00 horas, lo que dejó sin luz este lugar y dio paso a un desfogue de producto, restableciéndose la energía casi tres horas después.

Sería minutos después de las 14:00 horas cuando un incendio en la línea de gas natural en Pajaritos terminara de dejar sin luz a los lugares en mención, esto a consecuencia de la falta de mantenimiento y abandono en que se dejó a estas instalaciones de Pemex.

De acuerdo a Protección Civil Regional, el suministro de gas se suspendió sólo un día para las empresas, pues era necesario enfriar, controlar y sofocar el incendio en la válvula del Complejo Petroquímico Pajaritos.

No obstante, desde hace casi tres años, Pemex ha reducido su suministro de gas natural a diversos clientes de la zona industrial, debido a la baja producción de éste, situación que no logra normalizarse, pese a los yacimientos descubiertos, que aún no entran en operación y obligan a importar desde el extranjero para así realizar sus procesos.