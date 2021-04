Impulsar al sector campesino, ganadero, rubros de salud y educación: Esteban Bautista

Aterrizar programas que impulsen el sector campesino, ganadero, rubros de salud y educación, es la prioridad para Esteban Bautista Hernández, candidato de Morena a la diputación federal por el distrito XX.

"Es un distrito abandonado por sus diputados desde hace mucho tiempo, y lo que me empujó a tomar esta decisión fue precisamente eso, porque son cuatro municipios en la sierra de Soteapan. El régimen anterior veía a los indígenas como algo que estaba seguro", expresó.

En entrevista con el capitán Héctor Robles Barajas, durante su visita en las instalaciones del Corporativo Imagen Del Golfo indicó que su visión es trabajar de acuerdo a las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, siempre a favor de las necesidades del pueblo.

"Estoy preparado para legislar. Yo tengo muy claro que el trabajo como legislador actualmente es que no manejan la bolsa de recursos, pero yo voy a legislar y a reforzar toda iniciativa de ley de nuestro presidente de la república", aseguró.

Mencionó que durante 21 años ha trabajado a favor de la comunidad por lo que espera ganar estas contiendas electorales para seguir aterrizando obras en la zona serrana.

Recalcó que durante su carrera política ha tenido relación con diferentes actores políticos con la única finalidad de ver por el bienestar de los habitantes y eso no lo hace ser un "chapulín".

"Me tachan de chapulin pero toda la vida he sido de izquierda, y de todos los aspirantes que están contendiendo yo marco la diferencia con ellos porque yo amo a mi gente y lo he demostrado sin tener cargo público", recalcó.

De ganar las contiendas electorales indicó que se buscará una propuesta de ley en el que se cree un fideicomiso para reforestar los bosques y que se invierta en el tema de la presa Yurubia para que Coatzacoalcos tenga agua.

" Agradecemos al gobierno de Cuitláhuac que atendió el problemas de fugas de agua que se estuvo tirando durante 30 años en Chinameca, quedó resuelto pero en la parte de alta del Yuribia tenemos que cerrarlo para que no entre ganado y que la gente reciba un subsidio y en 10 años el achagual se levanta y eso le da vida a nuestra zona y Coatzacoalcos porque habrá agua en mucho tiempo", finalizó.