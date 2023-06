Impulsan tradicionales sones y fandangos en el sur de Veracruz (+Video)

Pese al paso del tiempo, el son tradicional lucha por subsistir y estar vigente dentro de la música popular mexicana, aunque las nuevas generaciones conozcan muy poco de ella y se nieguen a preservar su cultura.

Algunas instituciones educativas de la zona sur de Veracruz, han implementado entre sus talleres artísticos, las clases de jarana, arpas y requintos, para retomar los sones e impulsar los fandangos que existen desde hace 500 años.

Gabriel Canseco es originario del municipio de Acayucan y desde hace algunos años imparte clases en el Conalep de Coatzacoalcos, donde los jóvenes cada día muestran su interés por aprende todo lo relacionado con esta música.

"Desde hace algunos años, ésta música se hizo muy presente en las escuelas para incorporar a los jóvenes, como la principal forma de poder preservar ésta música que lleva más de 500 años. Hay ciertos lugares donde se ha tenido un mayor auge, como la región de los Tuxtlas y la cuenca, son los lugares donde ha habido más movimientos, de fandangos y encuentros", comentó.

Con tan solo 29 años de edad, Gabriel ha tenido la oportunidad de recorrer diferentes estados de la República Mexicana, así como a Estados Unidos, donde ha dado muestra del folclor, la música y cultura del país.

"He tocado en otros estados, incluso a Estados Unidos, principalmente en mi región, ahí en Acayucan, Sayula, Soconusco, todas esas regiones. Inicié cuando tenía 14 años, vi a unas personas tocando y me interesó, yo ya tocaba guitarra, entonces me dio curiosidad esa música al ver que varios la tocaban y junto con un primo conseguimos una jarana vieja y de ahí comenzamos a darle solos", recordó.

INTEGRAN LA AGRUPACIÓN "SON BLANCO"

Javier Samuel Ramírez de 22 años de edad estudia actualmente la licenciatura en Diseño Gráfico, sin embargo, el son jarocho forma parte de su pasión, por lo que hoy día integra la agrupación "son blanco",

Aprendió durante su paso por la preparatoria, pero en sus ratos libre toma su jarana y recuerda el orgullo que siente de ser Veracruzano y lo importante que es preservar esta música hasta el fin de los tiempos.

"Es un orgullo como veracruzanos y como joven estar metidos en el son jarocho, porque muchos jóvenes ya no le dan como mucha vista como antes, porque dicen que es música de abuelos, pero buscamos dejar una imagen de esta música que sigue preservando desde hace 500 años", expresó.

Invitó a los jóvenes a sumarse a aprender el arte de tocar la jarana y retomar esta música que ha tenido la oportunidad de cruzar fronteras y resaltar la cultura mexicana.

"Que se animen, ésta música tradicional no es aburrida, conocer nuevos amigos, conocer gente de otras parte de México donde también se toca ésta música y se está llevando a otras partes del mundo", expresó.

LAS ESCUELAS NO LE DAN PRIORIDAD AL ARTE

Con tan solo 17 años de edad, Karla Beltrán es la única mujer dentro de la agrupación, aunque su fuerte son los bailes folklóricos, pero el escuchar el sonido de la jarana y el requinto, le nació el interés de aprender a tocar.

La estudiante del Conalep en Coatzacoalcos, dijo que las instituciones educativas deberían impulsar aún más el arte, para que las nuevas generaciones tengan conozcan un poco más de las raíces mexicanas.

"Yo creo que es por parte de las escuelas, que no ponen tanto el arte como una prioridad, siento que eso está mal porque hay niños que no son sobresalientes en algunas materias, pero yo siento que si les inculcaran más el arte en las escuelas es algo que no se perdería", finalizó.