Imparable, maltrato animal en Veracruz; rescatan a perro amarrado dentro de bolsa

A pesar de que desde hace años se han mantenido las campañas en pro de los derechos de los animales , en varios municipios del sur de Veracruz , siguen siendo burladas por los ciudadanos que siguen pensando que un animal no siente y mucho menos los domesticados, como los gatos y los perros .

En Las Choapas ciudadanos reportaron que en un patio baldío de la colonia El Rabón a un costado de la ganadera San José del Carmen , había embolsado vivo un animal, pues al pasar se escuchaba como se quejaba un perro, pero no podía salir al estar amarrado.

Por último, señalaron que el can corrió al ser liberado, por lo que no lograron llevarlos con un veterinario, la funcionaria señaló que el animal probablemente habría muerto por asfixia o deshidratación, si no hubiera sido liberado.