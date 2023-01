Maratonista triunfó en más de 500 competencias; hoy sobrevive pescando

Antonio Ignacio Rosas Hernández conocido como "Pescador" Hernández a unos días de cumplir 73 años, lucha por sobrevivir pescando; Ha participado en más de 500 competencias

Antonio Ignacio Rosas Hernández, conocido como "Pescador" Hernández, quien estará cumpliendo 73 años el 17 de enero, dio por muchos años renombre y gloria a Coatzacoalcos con sus múltiples triunfos en maratones y medio maratones, se gana la vida pescando.

"El Pescador" Hernández recuerda como fue que inició en las carreras, señalando que fue algo tarde, ya que a la edad de 30 años, participó en una competencia de cinco kilómetros misma que ganó con facilidad.

Posteriormente participó en otra donde tuvo un recurso económico así como un ventilador, siendo por ello que dijo que eso era lo suyo para ganarse el sustento ya que era muy fácil

LE OFRECIERON TRABAJO EN PEMEX

Con la piel morena con la constante exposición al sol que ha llevado durante tantos años, Antonio Ignacio Rosas Hernández recuerda como fue que en su momento dejó pasar una importante oportunidad de tener un trabajo en Petróleos Mexicanos.

"Una ocasión me invitaron a participar en la carrera de la Expropiación Petrolera en la colonia Tepeyac, un 18 de marzo en la ciudad de Nanchital Veracruz y en ese entonces, estaba don Francisco Balderas Gutiérrez, ´Chico´ Balderas, como se le conocía, quien tenía su grupo de corredores.

Llegó el día y les gané a todos ellos, los dejé muy atrás y fue cuando Don "Chico" me mandó llamar y me dijo que quería conocer a ese ´Pescador´ de Coatzacoalcos porque le había ganado a todos su gallos y me dijo que si quería trabajar en Pemex.

Que solamente tenía que correr en las competencias que me indicara la Sección Petrolera, pero eso no me gustó ya que me sentiría como amarrado, por lo que le dije que mejor lo pensaría y mira, ya estaría ahora hasta jubilado, pero dejé pasar y pedí esa oportunidad", recordó "El Pescador".

Él reconoció que en aquel entonces estaba por comerse el mundo entero cuando tenía unos 35 años, pero los años no pasan en balde y ahora que estoy por cumplir 73, lo recuerdo cuando ya estaría retirado.

VENDIÓ PARTE DE SUS MEDALLAS

Sentado en una silla de plástico en el patio de la casa de su madre, Herlinda Celestina, "El Pescador" recordó cuando tuvo que vender una parte de sus medallas cuando se quedó sin dinero para comer.

"Tuve muchos problemas económicos y por ello tuvo que recurrir a las medallas que había ganado, eran más de 500 y de esas tenía al menos 100 de bronce, mismas que llevé a vender, fueron cinco kilos por lo que me dieron un dinero con lo que pude sostenerme un tiempo.

TIENE RÉCORD DE 12 TRIUNFOS SEGUIDOS EN MÉRIDA

Tengo el récord de 12 triunfos seguidos en el Maratón del aniversario de la Marina en Mérida, mismo que se realiza en el mes de junio, por lo que me dan cortesía de hospedaje, inscripción y otros más, pero este año que pasó no pude acudir, estaba fuera de ritmo por la pandemia.

"El calor te derrite, se corre en una recta de 30 kilómetros a pleno sol, el bochorno y luego el resto del trayecto en un calor tremendo, pero no me afecta, por ello he podido ganar 12 años seguidos", refirió Rosas Hernández.

SU PRIMER GRAN COMPETENCIA EN VERACRUZ

"Unos amigos me dijeron que yo era muy bueno aquí en tu gallinero pero porque no sales de la ciudad, que me fuera a probar en Veracruz, que tendrían una competencia grande y me decidir acudir, ya que aquí cuando mucho competía contra unos 300.

Fue más mi curiosidad de disfrutar la salida de mi ciudad y fui al medio maratón del Tigre Deporte que se hacía en el puerto, pero cuál va siendo mi sorpresa que eran más de tres mil corredores y me dije, cuándo voy a ganar y mira que lo logré

PADECE DE LA PRÓSTATA

A unos días de cumplir 73 años de edad, "El Pescador" Hernández dice que tiene un padecimiento de la próstata, por lo que luego tiene problemas para poder orinar, por lo que tiene que ir al Hospital del IMSS Bienestar, por lo que pide apoyo para que lo atiendan.

Actualmente vive en la avenida Adolfo López Mateos 712 de la colonia Frutos de la Revolución en compañía de su mamá a quien cuida por tener 98 años, pero hay ocasiones en las que se le escapa, por lo que pide apoyo a la población para que le brinden algún tipo de apoyo.

Así transcurre la vida de Antonio Ignacio Rosas Hernández, conocido como "Pescador" Hernández, multimedallista quien tras darle nombre y prestigio a la ciudad, ahora sobrevive con lo que gana de la pesca y el apoyo de 65 y más que recibe del gobierno federal.

Inició a correr con 30 años Participó en más de 500 carreras Vendió 100 medallas de bronce Récord de 12 triunfos en el Maratón de la Marina en Mérida