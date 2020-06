Hospital Covid de Pemex a punto de colapsar en Minatitlán

Hospital 'Covid' regional de Petróleos Mexicanos, ´está a nada de colapsar´, mientras los números de casos y pacientes internados siguen aumentando, las dos cápsulas en las que transportan a los enfermos no sirven y no todo el personal cuenta con el kit de protección, por lo tanto cualquiera de los trabajadores corre riesgo de contagiarse.

Son los testimonios de los que ahí laboran quienes están angustiados por la situación que se vive dentro del nosocomio de Minatitlán que concentra enfermos de esta región e inclusive otros estados vecinos, debido que todas las instalaciones están contaminadas desde el momento que un paciente es transportado por los pasillos para ser internado con las camillas que no están aptas para su traslado.

Aunado a ello, el kit de 'protección' que ni siquiera fue entregado a todos, no es de calidad, se rompe al mínimo movimiento y comparten evidencias del momento que un camillero saca a un paciente Covid del área de embarazadas con el equipo roto.

Los famosos kits de protección solo estaban destinados para el personal que tiene asignados enfermos de Coronavirus, sin embargo, a estas alturas todos están riesgo.

Hay que recordar que el pasado 20 de mayo los mismos trabajadores se manifestaron en la entrada de urgencias para exigir a la administración que encabeza Margarita Pecero, los dotará de insumos, pero solo hubo respuesta a medias, las inconformidades continúan.

Aunque no ha habido cifras precisas del número de pacientes que han sido atendidos en dicho nosocomio, ni el número de altas, en repetidas ocasiones la autoridad de salud municipal ha enfatizado que todos los hospitales de Minatitlán, aunque no han rebasado el número, existe el riesgo por no mantener las medidas preventivas.

Hasta ahora el municipio de Minatitlán se mantiene en fase roja, debido a la velocidad en la propagación de los contagios, al último corte de la Secretaria de Salud mantiene 74 casos sospechosos, 158 confirmados y 33 defunciones.