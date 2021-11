Hidrómilo clama ayuda para que su esposa vuelva a caminar

El hombre de 75 años narró que desde hace un año su esposa esta postrada en cama, debido que tuvo una caída y se fracturó el fémur, por lo que fue intervenida quirúrgicamente para colocarle una placa de platino en abril, pero en su última revisión le informaron que el cuerpo de su esposa rechazó ese material.

Por lo tanto, tiene que ser de nuevo operada, pero hasta enero para la cual ya no cuenta con dinero suficiente ya que él se dedica a desmorrar árboles o limpiar patios, luego de dedicarse a la albañilería, oficio que ya no puede ejercer debido a que las fuerzas ya no les responden.

La pareja vive sola en una cuartería donde pasan largos días en ocasiones sin probar alimento, debido que el poco dinero con el que cuentan es utilizado para la recuperación de la mujer de 73 años.

Pidió también a las autoridades de la Secretaría de Salud para que su esposa sea intervenida en Coatzacoalcos lo antes posible, debido que todos los días tiene intensos dolores en la pierna izquierda.

Las personas altruistas que quieran ayudar a esta pareja, pueden comunicarse al teléfono celular 923 108 1565, donde les proporcionaran mayor información o hacerlo llegar a la calle Venustiano Carranza número 26 de la colonia 1005.