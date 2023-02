Resolución de SCJN contra Ley Nahle, legislada al vapor: Héctor Yunes

La Constitución federal permite a Rocío Nahle ser candidata al Gobierno de Veracruz. La resolución de la @SCJN sólo puso en evidencia, una vez más, que la fracción de Morena en el Congreso local @legisver legisla sobre la taza del baño. ¡Qué vergüenza! pic.twitter.com/tQNpjmojer — Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) January 31, 2023

El diputado Plurinominal, Héctor Yunes Landa, emitió sus postura respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de no permitir a la senadora Rocío Nahle, contender por la gubernatura de Veracruz.

"Lo más destacada creo es, señalar la ignorancia, lo obsequioso del grupo parlamentario de Morena, al haber legislado al vapor, sobre las rodillas, o probablemente sentados en una taza del baño", expresó Yunes Landa.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, el múltiple candidato al gobierno del estado, dio su opinión en medio del revuelo, y las conjeturas que ha provocado la decisión del Máximo Tribunal de País.

"Al legislar no tuvieron idea de que hay una ley Suprema que se llama Constitución General de la República, cuyo artículo 116 permite a Rocío Nahle, con esta modificación constitucional o sin ella, ser candidata a la gubernatura de Veracruz", indicó.

Por último, el también ex senador, arremetió contra la fracción parlamentaria del Congreso Local, aclarando que si la Secretaria de Energía puede ser aspirante en las próximas elecciones del 2024, o no, no es lo más importante.

"Lo importante es la vergüenza, lo terriblemente vergonzoso que es tener un Congreso Local con esta Fracción Parlamentaria, se salvan los de las demás fracciones. ¡Que vergüenza!", concluyó.