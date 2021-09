Hace falta empatía hacia personas con enfermedades mentales, asegura terapeuta

Las enfermedades mentales no son algo pasajero , se tiene que tomar un tratamiento psicológico o psiquiátrico para atender este problema que en ocasiones lleva a las personas a atentar contra su propia vida, expuso la terapeuta familiar Lizbeth Torres .

Tal es el caso de Yonathan Alberto alias el "Tripa", quien el pasado lunes se lanzó desde el techo de una vivienda en la colonia Centro de Coatzacoalcos, donde a través de redes sociales las personas lo señalaron y criticaron sin conocer los problemas que estaba enfrentando.

"Escuchan voces, ven cosas, no se lo tomen a burla, no se lo tomen a la ligera por favor, pónganle atención, bríndenle la ayuda, hay instituciones que dan la atención psicológica y psiquiátrica, no es algo pasajero, la salud mental es algo cerio que tenemos que tenemos que tomarlo en cuenta" explicó.

La Psicóloga dijo que muchas de las veces los familiares sólo les dicen a estas personas con problemas de salud mental frases motivadoras como un échale ganas o tu puedes, cuando tienen que llevarlo al médico que le dé un diagnóstico y le brinde un tratamiento.

"La mayoría de las personas que están a su alrededor emiten frases como échale ganas, tienes todo para estar bien, solo piensa positivo, frases que piensan que quizás ayuden, sin embargo en estas condiciones de salud mental, diagnosticadas como un trastorno mental, no nada más con un échale ganas, se necesita un tratamiento", manifestó.

Recordó que durante las horas que Yonathan Alberto se mantuvo en la chimenea de la vivienda para atentar contra su vida, para los ciudadanos se volvió un espectáculo y no una trabajo de colaboración para oriéntalo y evitar que se lanzara al vacío.

"Fue como un espectáculo donde hubieron muchas opiniones tanto de empatía, como de burla y lamentablemente nos encontramos muy frecuentemente en la consulta terapéutica con este tipo de faces que se les dan a los pacientes que padecen una condición de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos obsesivo compulsivo", finalizó.