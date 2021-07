Green Food, la solución a comer consiente y saludablemente

Señaló que son las mujeres quienes más incurren en errores como dejar de comer, comer en exceso y sentirse juzgadas.

"El concepto se basa en escuchar nuestras emociones y comer cuando realmente sentimos hambre no con horarios, para nada es perder peso, la palabra dieta está descartada, detrás de la palabra dieta es dejar de comer, ver cosas buenas y malas en los alimentos", expresó.

Detalló que la Alimentación Intuitiva no es una dieta o plan de alimentación. No son reglas ni lineamientos. No hay una forma de hacerlo bien o fallar. Tampoco es una forma de perder peso.

Además, añadió que es un proceso de autoconocimiento y conexión con el cuerpo y la mente. En este camino el peso encuentra rango saludable.

"A partir de reconocer cuando tengo hambre empezamos a cambiar ciertos hábitos, el estar en la mesa con el celular, no disfrutamos la comida porque tendemos a no prestar atención a las cantidades de los alimentos", Finalizó.

