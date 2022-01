Gobierno de Veracruz retomará rectoría de guías y aretado

Ante lideres ganaderos de San Juan Evangelista, Soconusco y Sayula de Alemán, el sub secretario dijo que a partir de marzo entrará en vigor la guía única del Estado de Veracruz (Guever) que vendrá a sustituir a la Reemo, que es el registro de movilización de ganado bovino y que servirá no solo para la entidad Veracruzana si no también para otros estados del país.

Señaló que el Guever será el único que se va a manejar y no el REEMO pero además que será gratuita. El gobierno dotará dijo, de las guías suficientes a las Asociaciones ganaderas y serán entregadas en forma gratuita y directa a las Asociaciones ganaderas y serán estas las que determinen si la cobran o no a sus agremiados pues ha sabido que están pidiendo se les permita un pago debido al manejo operativo que tienen de sus oficinas administradoras.

Esta guía, dijo, aunque de parte del Gobierno del estado será gratuito hacia las AGL, el precio que fijen las organizaciones no debe pasar de 20 pesos. Mediante este sistema de entrega directa a las asociaciones ganaderas, se combatirá el desabasto de guías que se ha venido presentando ya que actualmente está en manos de un particular la expdición de las mismas.

Sostuvo que es necesario que el Estado vuelva a retomar la rectoría de estas guías.

Por igual dijo, el aretado que actualmente se maneja a través del Sistema nacional de identificación individual de ganado (SIINIGA), se dará en forma directa al productor a través de las Asociaciones ganaderas locales ya sea independientes o adheridas a la confederación nacional de asociaciones ganaderas locales; pero con algunos cambios que beneficiarán al ganadero, como es la eliminación del candado de que solo se otorga dos aretes por hectárea. Dijo que, aunque el gobierno federal determinará el costo de los aretes, éstos cuando lleguen a manos del Gobierno del Estado serán modificados debido a la mala calidad de los mismos, pero además, en caso de que la federación determine que no tendrán costo, así serán hechos llegar a las organizaciones ganaderas.

Dijo que habrá reuniones con los dirigentes ganaderos para que no haya un incremento en el precio de los aretes. Actualmente SIINIGA los cobra en 45 pesos, pero habrá un cambio y se espera que sean gratuitos, informó el subsecretario, quien ya visitó los municipios de Sayula de Alemán, Azueta, Las Choapas, San Juan Evangelista y Jesús Carranza dando a conocer esas reformas.

Los aretes dijo, llegaran solo a las asociaciones ganaderas que estén correctamente con sus documentos.

Entre las reformas que beneficia al productor, dijo que se eliminará la figura del aretador, éste será manejado en forma directa por el productor quien será el responsable directo del manejo del dispositivo.

*Productores tendrán 48 horas para solventar errores en registro de ganado

Al tiempo de dar a conocer que el Gobierno del Estado decidió mantener 17 casetas de revisión fitozoosanitarias en el Estado y puntos de verificación estatales en toda la entidad Veracruzana, aclaró que en las casetas no se permitirá la detención del ganadero cuando se detecte alguna irregularidad en la documentación del ganado, pero en los puntos de verificación si, si se lograra ubicar que el animal registra alguna inconsistencia que haga sospechar que se trata de bovinos de dudosa procedencia.

En esta reforma, adelantó, las Asociaciones ganaderas locales tendrán una ganancia pues el ganado que sea asegurado o enviado a su resguardo, cobrarán el servicio de corrales mediante una cuota de recuperación que ellos mismos fijarán.

En caso de que el ganado no sea reclamado, se subastará y el dinero irá a parar, una parte a la Asociación ganadera y la otra al Gobierno del Estado.

"Se empezará a trabajar como en las grúas, que llevan el vehículo al corralón y cobran por eso" dijo el enviado del Gobierno estatal.

*Ganaderas perdieron amparo.

Sobre el amparo que han promovido las asociaciones ganaderas locales a través de las uniones regionales, Humberto Amador Zaragoza informó que en el caso del sur, un juez federal negó la protección contra esa reforma y aun falta por determinar la zona centro y norte, pero que todo se debe a la falta de información.

Dijo que todo dependerá de las Asociaciones ganaderas si deciden o no unirse a las reformas que la ley ganadera del Estado ha tenido, pues éstas benefician al productor y quitan privilegios a los que tenían intereses personales sobre el manejo de las guías y los aretes.