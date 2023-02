Ganaderos del sur, sorprendidos tras ser excluidos de Expo Feria de Coatzacoalcos

El sector ganadero lamentó que por primera vez en la historia de la Expo Feria de Coatzacoalcos fueran excluidos de manera "irrespetuosa", luego de que se diera a conocer la cartelera de esta fiesta que se realizará del 31 de marzo al 9 de abril.

Carlos Alberto Cedano Ávila presidente de la Asociación Ganadera Local, expuso que la región es la número uno en producción de bovinos a nivel nacional, tan solo en la zona de Coatzacoalcos se cuenta con más de 18 mil cabezas de ganado.

"Fuimos excluidos de una manera irrespetuosa, el sector ganadero en estos 45 años que lleva celebrándose la exposición y la feria de Coatzacoalcos, nosotros contamos con un hato en esta ciudad de más de 18 mil cabezas de ganado que conforman solamente la región de Coatzacoalcos, nosotros somos la región número uno de productividad en cabeza de ganado a nivel nacional", declaró.

Con la frase "al pueblo pan y circo" el líder ganadero refirió que los gobiernos a menudo realizan estas prácticas para mantener a la población con entretenimientos de baja calidad, toda vez, que tras 45 años, en esta ocasión no tendrán un espacio en la Expo Feria de Coatzacoalcos.

"Al pueblo pan y circo, esto se refiere a una práctica de los gobiernos para mantener tranquila a la población con un entretenimiento de baja calidad, me refiero a que ayer fuimos informados, no de manera directa, que después de 45 años que se llevan a cabo las ferias en el municipio de Coatzacoalcos, esta vez no nos van a dar un espacio", mencionó.

Cedano Ávila dijo que Coatzacoalcos cuanta con el Premio Nacional de Ganadería, además de los diferentes tipos de reces qué hay en el cebú, sin embargo, muy pocos lo saben y por eso no los tomaron en cuenta.

"Coatzacoalcos ha sido favorecido con el premio nacional de ganadería, hablando del menos premio que se le da al ganadero, nosotros tenemos los diferentes tipos de reses que hay en el cebú, pero los que no lo saben, son los otros y por eso muestra inconformidad", finalizó.