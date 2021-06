Ganaderos reportan hasta 700 mil pesos en pérdidas por intensos calores

Expusieron que ante la falta de payo por parte de los tres niveles de gobierno carecen de los recursos para afrontar esta situación, ya que no lograron construir represes para el almacenamiento de agua.

"No tenemos como afrontar de manera general esta situación, cada quien lo hace de manera particular, en el caso de los ganaderos algunos estamos organizados para poder tener un poquito de alimento, para que los animales puedan beber agua, pero al no estar preparados con represas en esta temporada es terrible", explicó.

Sen Ávila comentó que el valor de cada una de las reses asciende a más de 10 mil pesos, pero ante la falta de pastura han bajado de peso, lo que les ha dificultado a los productores ganaderos poder comercializarlas.

"Lo más difícil es la cuestión económica, si el ganado yo lo mantengo y no sube de peso por esas condiciones, obviamente es como estar tirando dinero a la basura ya que no se gana nada, algunas reces llegan a adelgazar tanto que hasta se mueren", dijo.

