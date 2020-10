Fueron dos despidos por actos de corrupción: Bulmaro Salazar

"Despidos injustificados no ha habido ninguno... el último fue Gregorio el viernes por actos de corrupción, hay otra chica que se fue hace como una semana y media que es también por daño patrimonial... todo se ha hecho con documentación a la mano sin caer en excesos", reveló vía telefónica el director del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco), Bulmaro Salazar Hernández.

En un documento enviado de manera anónima a Diario del Istmo se constató la denuncia de hechos, en los que se incrimina a Gregorio Gómez Valles, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (SITITESCO) y otros profesores, por uso ilícito de atribuciones, peculado e incumplimiento de un deber legal.

"Buenos días. Les comunico que Itesco ha sido tomado por miembros del SITITESCO y la docente Leovigilda Huesca. En días pasados se ha despedido a Gregorio Gómez y a Denisse Patraca por faltas graves", confirmó en un inicio el director a través de su perfil de Facebook.

Salazar Hernández mencionó que, en el caso de la reducción de horas a profesores, esto únicamente ocurrió con aquellos de las residencias profesionales, pues esta actividad fue suspendida por las empresas como medida preventiva del Coronavirus, por lo que

estudiantes no las realizan y el Itesco se vio en la necesidad de posponerlo.

"Todo está debidamente documentado, no estamos aquí para caer en excesos, estamos para ayudar a levantar este tecnológico... estamos en un tiempo de pandemia, entonces hay un problema con el asunto de las residencias, las empresas no están aceptando estudiantes, ahí ocurría una descarga que se le hacía a los docentes, pero si no hay residencias, pues no les puedo dar más horas, lo que quieren los manifestantes es que se les paguen horas sin haber trabajado, no podemos caer en el desvío de recursos", confirmó el director del Itesco.

QUIEREN DOBLETEAR PLAZAS

EN LOS MISMOS HORARIOS

En ese sentido, Bulmaro Salazar detalló que al abrirse la nueva convocatoria para ingresos al Itesco se crearon grupos para cinco carreras, por lo que se reasignaron horas para aquellos docentes que cumplen con los perfiles de las ingenierías, aunque las irregularidades van más allá de las horas para residencias, pues hay docentes que exigen plazas de tiempo completo pese a trabajar en otras escuelas bajo el mismo esquema.

"Tienen horas asignadas en otras instituciones de algunos tiempos completos, entre los que se incluye a la maestra Magali Huesca, hermana de la Leovigilda, la que se cree líder sindical y no es, esa maestra es maestra de tiempo completo en la Tecnológica del Sureste, la de Nanchital, y quiere que acá se le asignen también sus 40 horas, es imposible, así hay más maestra, hay otra maestra llamada Nora Hilda que trabaja en el Cobaev, tiene ahí 38 horas y también quiere sus 40 horas.

"Hay un maestro del equipo de futbol, Fernando Pérez, ese maestro es también eventual, es un maestro que quiere sus 40 horas y estamos en tiempo de pandemia donde no hay actividad frente a grupo, todo es virtual, pero además es un maestro que no tiene ni título, ni cédula, y no es maestro de educación física, es pedagogo... es una serie de vicios que tenemos que ir acotando poco a poco", narró el director.

DAÑO PATRIMONIAL DE CASI 600 MIL PESOS

En el acta de hechos firmada en enero de 2020 por Roy Fernando Guerrero Bueno, apoderado legal del Itesco, indica que se firmaron seis convenios para finalizar relaciones laborales con seis docentes, entre ellos Gregorio Gómez, a quienes se les pagó un finiquito y fueron recontratados sin motivo aparente en 2018 cuando aún María Inés Núñez Monreal era la directora en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, periodo en que se creó el SITITESCO.

"En la parte administrativa y operativa eran del SITITESCO, controlaban toda la información, ahora hemos podido revisar muchos expedientes... es un sindicato que ella (María Inés Núñez) formó, reinstaló a gente que estaba afuera por faltas, que ya estaban liquidados, había incluso seis profesores que fueron reinstalados, se les reconoció su antigüedad, su categoría, fuera de la norma y los señores no devolvieron lo que se les dio como liquidación, en enero esta institución interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos de Xalapa, contra esos funcionarios y quien resulte responsable por daño patrimonial, entre ellos se incluye el ingeniero Gregorio Gómez", indicó.

En lo anterior, Bulmaro Salazar se refirió a un daño patrimonial de 580 mil 592 pesos con 10 centavos que no se regresaron al Itesco; además aseguró que pese a que se les notificaron los despidos, los docentes se negaron a recibirlos, por lo que será el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje la instancia encargada de hacerlo.