Fotógrafa veracruzana, elegida para campaña de Hershey´s

La fotógrafa veracruzana Victoria Razo fue una de las artistas mexicanas elegidas para la campaña "She for Her", impulsada por una reconocida marca de chocolates, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El rostro de Victoria Razo fue plasmado en una nueva de las nuevas envolturas del chocolate Hershey´s.

Con la campaña que en español quiere decir "De ella para ella", busca reconocer el trabajo de mujeres apoyando a otras mujeres en diferentes ámbitos de la vida.

SU TRAYECTORIA

Las fotografías que ha captado Victoria Razo han sido publicadas en National Geographic, Agence France-Presse (AFP) y la Agencia Cuartoscuro.

La fotógrafa originaria del puerto de Veracruz documenta desde 2015 diferentes movimientos sociales, principalmente se ha enfocado en el tema de migración o el movimiento feminista.

La joven representó a México durante el año 2021 en el "Latín American Photo Festival" que se realizó en la ciudad de Nueva York, y donde presentó su trabajo "Resilient".

En sus redes sociales, la veracruzana anunció que se sentía muy emocionada por ser escogida junto con 10 mujeres mexicanas para esta campaña feminista.

"Les comparto con mucha emoción que HERSHEY´S me invitó este año a formar parte del movimiento #HerForShe, el cual busca dar visibilidad y reconocer mujeres mexicanas que a través de su labor ayudan a otras mujeres Este año somos 11 mujeres que Hershey´s eligió, todas nos desarrollamos en diferentes ramas, pero nos une un mismo propósito", publicó.

El sabor donde puedes encontrar la imagen de la veracruzana Victoria Razo es Cookies and Cream, y ya está a la venta en cadenas de supermercados de México.