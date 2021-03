Foráneos y locales aprovechan calor para visitar playa 'Las Palmitas'

Las playas de Agua Dulce están siendo visitadas por bañistas locales y de otros estados, debido a las altas temperaturas que se registran después del mediodía.

Familias enteras acudieron éste lunes a la playa ´Las Palmitas´ para refrescarse del intenso calor, que superó la sensación térmica de los 36 grados Celsius.

A consecuencia de la pandemia provocada por el covid-19 y al no haber iniciado hasta el momento la temporada vacacional, esta zona de tres kilómetros, no cuenta con vigilancia de salvavidas, por lo que se recomiendan a los turistas a no desafiar el mar.

En la costa el 70% de los establecimientos se encuentran laborando de manera habitual, debido que el resto no cuenta con los recursos para poder levantar las palapas que fueron derribadas desde mediados del 2020, por los fuertes vientos que dejaron los eventos del norte.

El día de ayer, una familia procedente de la capital del país, disfrutó de las aguas del Golfo de México y eligieron éste lunes acudir desde muy temprano a la playa, debido que durante el fin de semana, son más los visitantes.

Por su parte, el director de Protección Civil, José Oliveros González Torres, informó que no se tiene planeado cerrar las playas, pero recomendó a la población a quedarse en casa, toda vez que la pandemia por el coronavirus no ha terminado, por lo que las medidas preventivas de salud, deben de cumplirse para evitar un tercer rebrote de contagios.