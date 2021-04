Férez renuncia a candidatura del PVEM; acusa guerra sucia

Para aclarar las acusaciones en su contra por presunta violación, Isaac Férez Esparza, renunció a la candidatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Diputación Federal por el Distrito XI, responsabilizando de ello a medios de comunicación y redes sociales de atacarlo moral y políticamente.

"No se me hace justo lo que me están haciendo desee el anonimato cobardemente, porque yo sé mi verdad y nunca le he hecho daño a nadie, a la vez estoy aquí para servir, por congruencia conmigo, con mis ideales y mi partido, tomo la decisión de renunciar a la candidatura para ponerme a disposición de poder enfrentar estas arteras difamaciones", confirmó en sus redes sociales Férez Esparza.

Es preciso señalar que Férez Esparza, fue acusado de presunta violación por el sitio 'Me Too Anáhuac'; pese a que le marcó de manera personal, hasta el momento no ha desmentido los señalamientos en su contra.

Diario del Istmo intentó contactar vía telefónica y What´s App al otrora candidato para obtener su versión antes de su declinación, pero no se obtuvo respuesta, siendo después de las 13:00 horas del viernes cuando publicó un video con su postura en redes sociales.

"Hace unas horas he sido blanco de acusaciones a través de las redes sociales y algunos medios con el objetivo de empañar esta campaña y desprestigiarme moral y políticamente... No se vale que a un joven de 22 años, comprometido con México, le hagan esta guerra sucia como en la vieja política sin tener una acusación formal... Sé que la verdad me hará justicia y rezo mucho por aquellos que injustamente me hicieron daño, los perdono", espetó Isacc Férez, no sin antes adelantar que esclarecerá las cosas y las dará a conocer en sus redes sociales.

Hasta el momento se desconoce quién asumirá la candidatura, pues en Coatzacoalcos nadie asume la representación del PVEM para salir a dar una declaración; al inicio de la campaña se dio a conocer que el suplente de Férez Esparza es Alfonso Ramón Montaño, quien tampoco ha declarado si será o no el titular de la campaña.