Fátima Carol celebrará sus 15 años con el deseo de mejorar su salud

"Fátima desde que nació comenzó a tener complicaciones en su salud, iniciándose con una infección intestinal, la llevamos con varios médicos y nadie le diagnosticaba su mal, el medico Toral que se encontraba en una farmacia similar, al ver que su cuerpecito se estaba poniendo morado solicito buscáramos el servicio en una clínica del gobierno, porque su enfermedad la enfrentaría por muchos años", expreso llorando Antonia Virginia Gerónimo Ramírez (abuelita).

Agregando, en los primeros meses de nacida mi niña sufrió tres infartos, fue hasta los 4 meses que en la clínica de Veracruz la atendieron e hicieron cargo, le hicieron una cirugía de pulmón efectuada por el medico Hermidas Santos, porque a ella no le podía dar las corrientes de aire porque su salud complicaba. Pensamos que su vida sería normal porque logro caminar, quedando pendiente la cirugía de corazón abierto, pero esta no se la hicieron.

Noticia Relacionada Abren panteones de Nanchital para limpieza de tumbas

"En varias ocasiones la programaron los contratiempos se hicieron presentes, el corazón no llegaba, en la segunda ocasión llegó con muchas flemas, la reprograman y cuando llegamos el hospital estaba contaminado con hepatitis, en la cuarta ocasión Fátima se puso nerviosa y pedía pastel de chocolate y la última vez se equivocaron , aunque ella era la primera en la lista, bajaron a los siete niños a cirugía y ella se quedó sola en el cuarto, las horas transcurrieron y desafortunadamente todos ellos fallecieron, en la intervención", opinó la entrevistada.

La adolescente ha sido diagnosticada como una niña de cristal, ya no soporta otro cateterismo, le suspendieron la cirugía a corazón abierto porque no lo soportara, su corazón envejeció como de una persona de sesenta años, retención de crecimiento, tiene asma, problemas con los riñones, y sus familiares tienen mayor cuidado porque el cardiólogo le diagnostico solo quince años de vida.

La respuesta de los conocidos de Fátima, permitirán que ella tenga un hermoso recuerdo de este día tan especial, han hecho llegar al domicilio ubicado en la calle la ceiba esquina Chiapas, algunos obsequios para que sean entregados durante la ceremonia, que se realizara el 18 de septiembre a través de una misa de acción de gracias.

Por otra parte, Fátima dijo "Soy una niña frágil, cuando me caigo me fracturo, pero me he integrado en la escuela, mis compañeros, me cuidan, apoyan a trasladarme en mi silla de ruedas, me acompañan en el recreo, en ocasiones me ayudan con la tarea, al igual que mis maestros".

Mis padres y mi familia siempre han estado a mi lado, mis maestros, amigos y personas que me conocen comparten conmigo parte de su tiempo para yo sea feliz.