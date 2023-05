En Minatitlán, siguen a la espera de familiares fallecidos en Tamaulipas

A nueve días del encontronazo con saldo de 27 muertos en la carretera Hidalgo-Zaragoza en Tamaulipas, dos familias minatitlecas siguen a la espera de los restos de sus allegados que fallecieron en el accidente vial.

Marbel Segura Catalán esposa de Andrés Betanzos Palomeque, una de las víctimas, reveló que al momento se desconoce el avance en materia de exámenes de ADN y el resto de las diligencias.

"Lo que deseo es que me informen cuando van a traer el cuerpo de mi esposo, si hay que pagar algo por los gastos de traslado, no se sabe nada".

En entrevista con este medio de comunicación, Marbel Segura recordó el día que su esposo partió de la vivienda que juntos compartieron en la colonia Tacoteno durante los últimos 20 años, y de la que se despidió con mucho optimismo.

"De aquí partió, me abrazó, me dio un beso, y me dijo que me cuidara, que me iba a mandar mi dinero, que me cuidará mucho", recordó la viuda al compartir la promesa de un encuentro a mediano plazo con su pareja, compromiso que se vio frustrado por el fatal accidente.

"Se fue contento, se fue tranquilo, con la ilusión que iba a trabajar, sin imaginarse lo que iba a pasar", agregó Segura Catalán.

En tanto que la dama asegura desconocer el nombre de la empresa contratista, y de los reclutadores de las víctimas, cuyos dolientes siguen a la espera de los restos.

Se recordará que Andrés Betanzos y su primo Luis Ángel Armas Jiménez, de 19 años, salieron de sus viviendas el sábado 13 de mayo con dirección a Monterrey, Nuevo León, dándose el accidente al día siguiente cuando la camioneta Van en la que viajaban, se impactó contra un tráiler con los resultados ya conocidos.