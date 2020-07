Familiares de petrolero desaparecido, en incertidumbre y angustia

Marcelino Felipe Guzmán entró a cubrir su guardia el jueves a las 08:00 horas, debió salir este viernes por la mañana sin embargo, su llegada a casa fue entorpecida por esta tragedia.





Fue el Jueves a las 22:00 horas cuando Julia García mantuvo contacto por último vez con su esposo, quien le comentó que sería una jornada extenuante y se comunicaría más tarde.









"Me dijo que iba a ver mucho trabajo, quedó en llamarme más tarde pero se desconectó y ya no hubo más llamada y es lo único que él me informó", expresó.

Todos los días al término de su jornada laboral pasaba a visitar a su madre una persona de la tercera edad.





Posteriormente llegaba a su domicilio a las 09:30 horas donde lo esperaban su esposa y sus dos hijos, un joven de 19 y una niña de 11 años.

Un compañero del trabajo de Marcelino fue quien acudió hasta el domicilio de la señora Julia para ser portavoz de la mala noticia.





Hasta este viernes lo único que la esposa del trabajador petrolero sabía es que su pareja se encontraba en calidad de desparecido y que personal de buceo y Guardia Nacional ya se encontraban realizando los trabajos de búsqueda.





La realidad es que Julia, sus dos pequeños y la madre de Marcelino se quedaron esperando verlo llegar como lo venía haciendo desde hace seis años tiempo en que firmó la planta.

Con gran dolor y preocupación Julia manifestó que desde que se enteró del accidente a través de redes sociales, se concentró las afueras de la Terminal Marítima de Pajaritos y ninguna autoridad le emitió algún reporte.





"Necesitamos información, estoy desesperada, no hay reporte, no hay nada, nosotros nos enteramos por el Facebook y porque uno de sus compañeros que trabajó aquí me fue a avisar a mi domicilio", comentó aún sin creer lo que estaba viviendo.

Con respecto a Miguel Ángel Cruz, de manera extraoficial trascendió que su cuerpo había sido encontrado sin vida,

sin embargo está versión no fue confirmada por el personal de búsqueda