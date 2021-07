Falta de recursos limita reparación de luminarias LED en Coatzacoalcos

Y es que también se pretendían cambiar los postes y los cables para evitar que luminarias presentaran algún tipo de fallas, pero solo se hizo el remplazo de las lámparas sin brindar mantenimiento a las estructuras lo que ocasiono que dejaran de funcionar.

"Obviamente no va a ver un cambio al cien por ciento, si tu cambias únicamente la luminaria, pero no cambias el cableado, no cambias el poste, pues te va a ocasionar problemas, porque hay variación de voltaje, entonces ese es un grave problema que tenemos en nuestra ciudad, el sistema de alumbrado público es obsoleto", comentó.

El entrevistado apuntó que el objetivo era renovar aproximadamente 30 mil luminarias en la ciudad, pero la falta de recursos limitó que se continuara con estos trabajos, por lo que algunos sectores continuaran a oscuras.

"Se instalaron en diferentes colonias, diferentes sectores de la ciudad, avenidas principales, la idea era llegar a unas 30 mil, pero no creo que lo logremos de aquí a que finalice la administración, era un proyecto completo de cambio de luminarias, de postes, cables y circuitos", detalló.

Finalmente dijo que se encuentran a la espera de las 7 mil luminarias que otorgaría el Banco Nacional de Obras (Banobras), pero hasta el momento desconoce si se concretará antes de que finalice la presente administración.

