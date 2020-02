Falsos empleados de CFE atracan domicilios de Coatzacoalcos

A través de un audio que circula por What´s App, se alerta de un nuevo ´modus operandi´ para el robo a casa-habitación, se trata de impostores que se hacen pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que con el pretexto del cambio de medidores aprovechan para atracar, siendo en Coatzacoalcos ya una vivienda en la que ocurrió.

Aunque la CFE no ha emitido un comunicado al respecto, es sabido que los empleados no tienen la facultad para entrar a una vivienda, esto únicamente es autorizado cuando el cliente, previa cita, solicitó a la dependencia algún servicio específico.

"Les mando este audio para comentarles que hay personas que se están haciendo pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y están llegando en camionetas ´oficiales´, pero todo es falso, están llegando a informar de que van a quitar los medidores para que las personas los atiendan y en el momento que los van a atender ahí los van a amagar, se meten a robar", se escucha en el audio que hace alusión que se intentó robar a una persona, pero al alertar a los vecinos se frustró el ilícito.

Si bien la CFE no ha aclarado ni desmentido la situación, se tiene antecedente de un episodio similar el 24 de enero en el fraccionamiento Reforma de la ciudad de Veracruz, donde tres hombres uniformados como trabajadores electricistas emplearon esta táctica con la variación de que revisarían la instalación eléctrica. Otra más ocurriría en diciembre de 2018.

"Tengan mucho cuidado cuando lleguen ese tipo de pernas, porque es ahí en Coatzacoalcos donde está ocurriendo eso... no los atiendan, no les hagan caso, no tienen por qué quitarles los medidores, oremos mucho, oremos para que nuestro Señor nos proteja", menciona la persona en esta grabación.