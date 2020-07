Fallece Ginecóloga del Regional de Coatza; renunció por temor al covid

Este sábado perdió la vida una ginecóloga extrabajadora del Hospital Regional de Coatzacoalcos en el Hospital General de Zona (HGZ) número 36 del IMSS a causa del Covid-19.





De acuerdo a datos obtenidos de manera extraoficial, la doctora especialista era agremiada del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud (SNTS), pero debido a la pandemia, a principios de abril de este año presentó su renuncia por temor a contagiarse, ya que además de ser una mujer adulta, sufrió hace algunos años un cuadro de neumonía.





"Cómo es la vida, porque ella por miedo a contagiarse renunció a su plaza en el hospital en abril", afirmó un trabajo del nosocomio 'Valentín Gómez Farías'.





Agregó que fueron alrededor de tres a cuatro semanas que la ginecóloga M. R. G, que laboró por aproximadamente 20 años en el Comunitario, permaneció internada en el Seguro Social y finalmente la mañana del sábado falleció.





A tráves de las redes sociales, médicos del nosocomio donde laboró la exdoctora mediante esquelas lamentaron y dieron el pésame a su esposo, el conocido doctor Armando Corona Sánchez.





Las muertes de personal en el Comunitario





El SNTS hasta el momento ha sufrido dos pérdidas de médicos a consecuencia de la pandemia del Coronavirus, la última del doctor José Luis Liahut.





Sin embargo, con el fallecimiento de otros galenos agremiados a los tres sindicatos del hospital, se reportan hasta el momento cuatro decesos y dos más de trabajadores jubilados.





Mientras que el número de los contagiados es bastante alto, ya que al menos del sindicato en mención entre médicos, personal administrativo, de enfermería, intendentes y camilleros van aproximadamente 15 contagiados.





"Algunos siguen en resguardo y otros ya han regresado a laborar, refirió.





Médicos cubanos en resguardo





Asimismo, el trabajador, relevó que al menos cinco de los aproximadamente de 27 médicos cubanos que llegaron hace aproximadamente un mes a sumarse a la lucha de pacientes contagiados con el virus del SARS-COV-2 se encuentran bajo resguardo domiciliario.





"Extraoficialmente supe que ya hay cinco médicos cubanos en resguardo de los que llegaron; y estamos trabajando con cinco a seis ventiladores aquí y en el Hospital de Mina, que también es Covid, tiene tres ventiladores, están esperando que se muera una persona para ponerle a otro, dónde están todos los ventilarse que supuestamente trajeron de China, acá no ha llegado nada de eso", aseveró.





Explicó que incluso en el hospital de Coatzacoalcos abrieron un piso extra que habilitaron con 40 camas para pacientes con Covid-19, sin embargo desconocen qué personal laborará en esas áreas, si gran parte de ellos ya está contagiado y otros se están infectando.





"No hay las medidas adecuadas y así quieren seguir exponiendo a otros trabajadores y no se vale, no es posible esta situación", remató.