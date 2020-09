Falla plataforma digital para examen de admisión del CBTIS 85

Debido a que se habría saturado la plataforma digital para el examen de admisión del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 85 de Coatzacoalcos, decenas de padres de familia y estudiantes externaron su inconformidad a través de la página oficial.

La evaluación comenzaría a las 09:00 horas de este lunes 7, sin embargo, por problemas técnicos cientos de jóvenes no pudieron acceder a la página de internet a realizar el examen, mientras que otros que sí lo hicieron a los pocos minutos de haber comenzado fueron sacados del servidor.

De acuerdo a información obtenida en su página de Facebook del plantel educativo, a través de correos electrónicos de manera particular cada aspirante iba a recibir el usuario y contraseña para poder acceder a la evaluación virtual que será aplicada del 7 al 11 de septiembre.

Sin embargo, la plataforma digital comenzó a presentar diversos problemas, ya que en la página de la escuela de educación media superior padres y estudiantes expusieron decenas de inconformidades.

Entre los mensajes de enojo y molestia que se leyeron en la página era que no cargaba completamente el contenido de la evaluación, así como otros más.

"No carga el examen; Que mal servicio, tuvieron tiempo para hacer bien la pagina y decidieron juntar a todos a la misma hora, además de que no dan soluciones y no contestan el whatsApp, ¿Así que ganas dan a uno como estudiante de entrar si ni siquiera puede pasar de la 4ta pregunta? Malísimo", se leyeron en algunos comentarios de inconformidad.

Por último, mediante una publicación realizada por el plantel a través de la página se informó a los padres y estudiantes que estaban trabajando en solucionar el problema, que aparentemente fue técnico, y que la plataforma para realizar el examen estaría abierto hasta las 22:00 horas del lunes.