Exigen justicia para Edín con marcha en Coatzacoalcos

"Queremos sentencia, que el Gobierno de Jalisco, que la Fiscalía ya nos dé el peritaje, porque ellos se escudan que no hay un peritaje que determine la velocidad en la que iba ese hombre... no nos pueden decir que iba a 100 kilómetros u 80, porque la magnitud con la que dejó el carro y haber causado la muerte de los tres no es a una velocidad baja", señaló Amanda Aguirre García, madre del joven, nativa de Coatzacoalcos.

La marcha inició a las 17:00 horas de este sábado en el malecón a la altura de la Casa de Cultura, para continuar hasta la Plaza del Espíritu Santo, para pedir que en el caso del detenido por el accidente en que fallecieron Edín y dos más, no sea liberado, pues tiene antecedentes similares en 2014, pues sujeto de nombre Yigal N, conducía en presunto estado de ebriedad el pasado 17 de octubre en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

"No nos han dado el peritaje, el abogado ya apeló a lo que la juez Erendira dictó y no lo vamos a permitir... Al mismo Presidente López Obrador ya estoy buscándolo, en el 2014 hubo otra tragedia, dejó a una persona lesionada, casi la dejó paralítica, no pagó cirugía, la familia de él (Yigal) no se acercó, sólo para amenazarlos", puntualizó.