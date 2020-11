Exhortan a mujeres a no temer y denunciar violencia física, sexual y psicológica

Diana Peralta, presidenta de Mujeres Unidas de Veracruz, recordó que el Código Penal Federal no solo señala como delito hacia las mujeres la la violencia física, psicológica y sexual si no también la laboral, docente, institucional, ginecobstetra, patrimonial y feminicida, conductas que en ocasiones no son denunciadas por miedo o desconocimiento.

La también activista por la Eliminación de la Violencia de Género, detalló que actualmente sigue estando latente la agresión física de manera dolosa así como la psicológica.

" La violencia física que es ejercida con cualquier mecánica para dañar a una mujer sigue dañando a muchas mujeres,así como la psicológica que es la que busca degradar lastimar, menospreciar, aquella que va afectando la psique de la mujer y que va menoscabando el autoestima y amor propio; es una violencia que parece invisible pero hace mucho daño" , explicó.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre, enfatizó que estas agresiones no respetan estatus sociales ni creencias religiosas, ya que todas las mujeres están expuestas a ser víctimas.

" Lamentablemente la violencia es un cáncer que estamos sufriendo actualmente en nuestra sociedad, no importa si tenemos dinero o no", expresó.

Indicó que la violencia laboral, ejercida por el patrón o compañeros también es muy común pero poco evidenciada porque las afectadas temen a perder su trabajo, " Es ejercida cuando las desprecian, las hacen sentir inútiles", dijo.

En su participación en el programa virtual "Ella soy yo", pidió a las familias enseñar a los padres de familia a respetar a las niñas y compañeros para que sean adultos sanos y se erradiquen los casos de violencia.

" No va a ser fácil, lo sabemos ....pero si hoy empezamos a trabajar con esos niños mañana podemos tener adultos más conscientes, más maduros, más responsables y más sanos", puntualizó.