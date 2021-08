'Esperan turno' 19 barcos para entrar al puerto de Coatzacoalcos

Entre los principales productos para la TASPP están fluidos petroleros, diesel, gasolina regular, crudo istmo, turbosina y xilol.

Entre las embarcaciones fondeadas se encuentran Jalisco, Mariner, Seabreze, Hafnia Kristen, Sti Marvel, José María Morelos II, Mariano Abasolo, Overseas Sun Coast, Tavropos, Marina Orion, BW Myna, Arendal, MP MR Tanker 1, Fedor, Cerro Azul, Navar 2301, Don Charly, Dalila y Oriental Marguerite.

De nueva cuenta Petróleos Mexicanos (Pemex) no confirma, no desmiente, mucho menos aclara si no hay capacidad de almacenamiento en la TASPP.

Por otra parte, el buque Centenario, de Pemex, dejó el fondeadero para atracar en el Muelle 9W de la Apicoat, esto tras haber estado en cuarentena tras el contagio de Covid-19 en su tripulación.