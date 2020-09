Es más efectivo tomar temperatura en la cabeza: Phinder

La manera efectiva de tomar la temperatura es en la cabeza y no en el brazo como luego exigen las personas en los filtros sanitarios, afirmó el doctor Alfredo Phinder Villalón, coordinador de Salud del Club Rotario Coatzacoalcos.

Lamentó que las personas sigan dejándose llevar por las noticias falsas sobre el termómetro infrarrojo, que recordó no mata las neuronas, ni ocasiona daños a la salud.

Mencionó que es importante que la población siga tomando conciencia de la importancia de las medidas adoptadas por las autoridades y mitigar los contagios de coronavirus.

"Obviamente eso no hace daño si no ya se hubiera prohibido por las normas oficiales y no lo permitirían, no lo hubieran permitido, ni la venta, ni el uso del termómetro. Si te toman la temperatura en otra parte no es efectivo, lo efectivo es en la frente", dijo.

Añadió que la toma debe ser en la frente debido a que ahí se refleja la temperatura a nivel cerebral, de la cabeza, porque ahí hay una mayor cantidad de vasos sanguíneos y el rayo infrarrojo es como una pila que da rebote en la frente y ahí lo hace de manera correcta.

El galeno dijo que siguiendo las medidas adecuadas es como se logrará bajar los números de esta pandemia, pero además sostuvo que es necesario mano dura o sanciones para aquellos que no acatan las reglas.

"La sanción debería de darse y hacer conciencia en los negocios como el no permitir la entrada estricta si no usan cubrebocas, así de sencillo, mano dura y la toma de temperatura en la frente y no en la mano", concluyó.