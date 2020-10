Erradican abigeato en región de Acayucan

El Presidente de la Unión ganadera regional del sur de Veracruz, Jacob Abel Velasco Casarrubias afirma que si hay municipios en la zona, donde se ha erradicado el abigeato y en otros, reconoció, han incrementado como es el caso de Soteapan.

Ante esta situación, la Unión ha estado pugnando por una mayor participación de los ganaderos ante la crisis de abigeato que aun persiste en algunos lugares de la región, señalando que los únicos municipios donde se ha erradicado el problema son San Juan Evangelista, Jesús Carranza, Uxpanapa y las Choapas.

Jacob Abel Velasco Casarrubias, presidente de esa organización ganadera sostuvo que recientemente se reunió con autoridades municipales y policiacas de esos municipios para hacer un reconocimiento al trabajo que han venido realizando contra el abigeato.

"En San Juan, Carranza, Uxpanapa y las Choapas, no tengo problemas de abigeato como en otras zonas donde estamos atentos reuniéndonos seguido para ver como enfrentar ese problema, porque no podemos decir que no existe, pero si podemos reconocer que en esos municipios que ya dije, no se ha denunciado desde hace mucho, un caso de robo de ganado" sostuvo el líder ganadero.

El Presidente de la Unión ganadera regional del sur de Veracruz afirmó que se trabaja dentro de la organización con todos los líderes de las Asociaciones ganaderas a fin de que se conjunte los esfuerzos para evitar que el robo de ganado crezca.