En marcha introducción de gasoducto en Las Barrillas; pobladores esperan beneficios

Los trabajos de estudio de suelo para la porción terrestre del gasoducto marino, ya comenzaron en un predio particular de la congregación Las Barrillas, en Coatzacoalcos, donde algunos de los pobladores aseguran no tener mucha información de la obra desarrollada por Comisión Federal de Electricidad (CFE) y TC Energy.

"Incluso ya se están haciendo trabajos, ya se están haciendo perforaciones; tenemos entendido que el grupo de pescadores ya está en plática con ellos para una indemnización y esperamos nosotros, pronto, tener un apoyo de parte de ellos para la congregación", confirmó Rufino de Jesús Ballesteros Fernández, agente municipal de Las Barrillas.

Es preciso señalar que de Tuxpan a Coatzacoalcos se construirá un gasoducto marino de 707 kilómetros, trabajos que correrán a cargo de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH), filial de TransCanadá (TC Energy).

El gasoducto marino Extensión al Sureste tendrá entradas a la tierra en Las Barrillas, en un tramo de aproximadamente 23 kilómetros y 36 pulgadas, mismo que se construirá en derechos de vía de 10 metros de ancho dentro de un terreno particular ubicado a escasos kilómetros de la entrada a la congregación pesquera.

"De la carretera hacia el fondo es un kilómetro para llegar al mar... ahí sube y llegaría a Jáltipan.

"Supuestamente las primeras pláticas que tuvimos con ellos es que subiría a Jáltipan (por el ducto terrestre de Petróleos Mexicanos que va a la Refinería de Salina Cruz)... pero eso de Dos Bocas, supongo, que iría por la playa", indicó Ballesteros Fernández.

ALIANZA TRASNACIONAL

El 1 de julio de 2022, el director general de la CFE, Manuel Bartlet, anunció la firma de una alianza con TransCanadá para oficializar la construcción del gasoducto marino que irá de Tuxpan a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Dos Bocas.

"El monto de inversión será de cinco mil millones de dólares, generará (más de) 900 empleos directos y 450 empleos indirectos, CFE tendrá una participación accional del 15% en total la sociedad y a partir del 2026 irá aumentando su participación", señaló Manuel Bartlett.

También, a inicios el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al gasoducto como la inversión más importante de Canadá en el país.

"Fue muy importante que se diera a conocer que hay una empresa canadiense que está construyendo un gasoducto en el Golfo (de México) y se trata la inversión de Canadá, en la actualidad, más importante en México, en una asociación armónica de esta empresa con la Comisión Federal de Electricidad", dijo el mandatario el 12 de enero de este año.

NO TENEMOS INFORMACIÓN: POBLADORES

Sin embargo, al preguntar a los habitantes sobre esta obra, dijeron, en anonimato, no tener mayor información más que la que se publica en medios, negándose a la construcción por temor a sufrir algún accidente por fuga de gas o afectaciones a la pesca.

-¿Saben del gasoducto que se va a construir por acá?

"No sabemos, lo vemos en facebook, pero en el grupo (de What´s App, los pobladores) dicen que no lo quieren, cualquier problema que se llegue a dar, va a dejar pérdida de trabajo", indicó una de las habitantes.

"Que no saben si es verdad, pero no están de acuerdo, pero acá la gente no sabe si es cierto", dijo otro de los pobladores, quien pensaba que el gas sería proporcionado por Petróleos Mexicanos.

Aunque la obra no se hará en la zona de restaurantes ni en la Laguna del Ostión, pescadores temen ser afectados por los trabajos de prueba.

CAMBIAN MONTO Y NOMBRE

Aunque la obra fue anunciada con una inversión de cinco mil millones de dólares, en boletines de la CFE posteriores a julio, el gasoducto aparece con 4 mil 500 millones de dólares, incluso el nombre difiere con la solicitud ante las autoridades ambientales, pues lleva el de Gasoducto Puerta al Sureste.

"El desarrollo de un nuevo ducto marino de 4 mil 500 millones de dólares – Gasoducto Puerta al Sureste – que transportará gas natural desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, para de ahí continuar su recorrido hasta Paraíso, Tabasco, abasteciendo proyectos estratégicos del gobierno federal y a plantas de generación eléctrica – actuales y en construcción – ubicadas en el sureste de México", destacó el boletín publicado el 30 de agosto de 2022.

CONTRATARÁN A CASI MIL TRABAJADORES

El documento de la obra, al que tuvo acceso Imagen del Golfo indica que se empleará a 980 personas, de las cuales 80 serán ingenieros, 85 supervisores, 80 soldadores, ocho topógrafos, ocho encargados de almacén, 539 ayudantes, 150 operadores de maquinaria y 30 mecánicos.

Mientras que la etapa operativa requerirá 50 trabajadores de lunes a viernes divididos en cuatro turnos resultando de la siguiente forma: 20 en el primer turno, 10 en el segundo turno, 10 en el tercer turno y 10 en el último turno.

Para el caso de sábados y domingos únicamente se realizarán guardias con cinco personas por turno.

-¿Se ha acercado CFE con los pescadores?, se le preguntó al agente municipal, quien respondió: "ya, han tenido reuniones que han solicitado las cooperativas hacia ellos, de Comisión hacia los pescadores no ha habido nada... Los que andan buscando la indemnización son los que pescan, porque sí les ha afectado la contaminación por ruido".

YA HAY PERFORACIONES

Si bien el presidente de México anunció que estos trabajos comenzaron a partir de Tuxpan, no señaló si se realizan como tal en Coatzacoalcos, pues el único avance notorio fue confirmado por el alcalde Amado Cruz Malpica, con el proceso de compra-venta que ya inició la CFE.

"Entiendo (que los predios) son de particulares, que son de operaciones (que CFE) realizó con particulares, nosotros no tuvimos injerencia en las relaciones de compra-venta, simplemente nos piden que hagamos los trámites registrales y las subdivisiones y deslinden que corresponden", reveló Cruz Malpica.

A decir del agente municipal, los trabajos comenzaron desde Semana Santa del 2021, unos meses antes del anuncio formal de la alianza entre CFE y TC Energy, lo que ya habría disminuido la pesca.

"Los trabajos empezaron desde el año pasado, desde el tiempo de Cuaresma, había barcos dragando haciendo ruido, ahuyentando al pescado... normalmente sierra y pámpano, desde la Punta de San Juan hasta el faro... (Los pescadores) no están de acuerdo, ellos pretenden que se haga una indemnización de lo perdido el año pasado", externó.

El agente municipal comentó que como se trata de un predio privado, no han tenido mayor acercamiento ni con CFE, TC Energy o los dueños, aunque aseguró que la población está tranquila.

"Hay que contemplar que tener un gasoducto, a la altura que nosotros lo tenemos, representa un peligro, vamos a esperar que sea de buena calidad... ahorita lo que ellos andan haciendo es pruebas en el suelo, andan perforando el suelo y sacando muestras", detalló.

-¿Saben si la construcción generará fuentes de empleo para ustedes?, se le interrogó al agente, quien contestó:

"Es lo que esperamos nosotros, que genere empleos directamente a la población de Barrillas, por lo que en lo que se va a hacer el proyecto, quiero pensar que no habrá actividad pesquera.

"Esos 30 meses no van a poder pescar, no porque no se pueda, sino porque la contaminación por ruido ahuyenta a los peces", puntualizó el agente.

La construcción del gasoducto se hará en 30 meses y tiene un periodo de vida de 30 años con una capacidad estimada para suministrar mil 390 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (MMPCD) en su trayecto Tuxpan-Coatzacoalcos y de 804 MMPCD en su trayecto Coatzacoalcos-Dos Bocas.

El ducto marino tendrá infraestructura no sólo para llevar gas natural a la planta de licuefacción que se construirá por CFE en Salina Cruz, Oaxaca, a través de una válvula terrestre, sino al puerto de Dos Bocas para suministrar al sureste y a la península de Yucatán, esto gracias a la alianza con TC Energy.

La obra se asentará cerca la congregación, y estaría en proceso de compra-venta de CFE para el predio particular.