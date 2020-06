En las peores condiciones laborales, personal médico no sucumbe ante Coronavirus

El Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS) tan sólo en la región Sur desde mediados de abril lleva 25 procesos de amparo de médicos, enfermeras y demás, ya que por la pandemia no les fue respetado el confinamiento por ser personal vulnerable y no los están dotando de equipos de protección necesario.

Lo anterior lo declaró en entrevista Milagros Sánchez Trujillo, delegada de la zona, indicó que además hasta la fecha cinco trabajadores agremiados se han contagiado del virus del SARS-COV-2 (Covid-19), lo que es una situación preocupante al ser ellos los que se encuentran en la primera línea de lucha.

"De toda la zona Sur personal de diversos hospitales del Sector Salud iniciaron amparos que justamente el juez nos otorgo; en algunos casos fue por la falta de insumos de salud de calidad y creo aquí es mentirle un poco a la autoridad y jugar con la vida de los compañeros porque si sabemos que ya muchos compañeros están graves estos directivos se han atrevido a decir que no hay ningún compañero contagiado que nosotros no somos hospitales covid y por lo tanto no llegan pacientes infectados, eso es mentira", expuso.

Asimismo, reveló que los equipos de protección que les han brindando como trajes de material tipo pellón, lentes industriales en lugar de los tipo goggles, cubre bocas desechables y mascarillas que supuestamente son N95, así como caretas de las más básicas, no han sido los correctos y no tienen la calidad de los que han enviado de nivel federal y que incluso han donado empresas particulares de la ciudad.

"Esos insumos no son los que dan, aquí les estoy mostrando lo que nos están proporcionando que son bastantes débiles y totalmente elaborados como para que uno se infecte a propósito; y yo creo que nosotros que somos responsables de la salud no queremos que haya más muertos", sentenció.

"No sé porque persona que están ocupando puestos gerenciales a nivel estatal y local no tienen esa caridad de tener bien a los empleados, y creo nunca nos hemos negado a trabajar simplemente estamos pidiendo los insumos correctos", agregó Sánchez Trujillo.

Además, mucho del personal que laboran en los hospitales de la zona Sur e incluso Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria XI y que cuentan con los equipos de muy baja calidad han sido por los amparos que interpusieron, ya que hay otros trabajadores que por temor a represalias han callado y únicamente trabajan con una mascarilla que sólo tiene un tiempo de vida como máximo de 6 horas.

"Estos insumos que estoy mostrando no los dieron porque nosotros metimos el amparo pero en realidad los demás compañeros que siguen trabajando y que no metieron nada, y que no se han quejado ellos anda simplemente con un cubrebocas súper sencillo, no les están dando guantes y tampoco están sanitizando los hospitales y ellos están en la primera línea de acción", aseveró.

SUFREN REPRESALIAS

A su vez, manifestó que aquellos empleados que han levantado la voz para pedir insumos han sufrido represalias laborales, ya que han despedido de manera injustificada a alrededor de siete de la zona Sur y que forma parte del STSNS.

"Han sido personal de Las Chopas, Minatitlán o Cosoleacaque; y además se pueden sumar otros delitos como acoso laboral por pedir seguridad para los propios trabajadores y que por eso te corran, creo es injusto", señaló.

Mencionó que en cuanto a los amparos por resguardos por enfermedades crónicas son aproximadamente 10 y en promedio 15 por falta de insumos, y hasta el momento han seguido sus procesos de investigación y continúan en confinamiento y aunque se dijo que regresaran a trabajar el 3 de julio no será así, ya que de a cuerdo al decreto el regreso para ellos será hasta agosto.

Milagros Sánchez, hizo hincapié en que son muchas vidas de compañeros de la salud valiosas las que se están perdiendo a consecuencia del Covid-19, así como por su edad avanzada y por la falta de las pruebas para detectar el virus, ya que muchas veces les son negadas y han tenido que viajar a la Ciudad de México para allá ser detectados.

"Estamos perdiendo a muchos compañeros valiosos, yo pienso que las personas mayores tiene mucha más experiencia que el personal joven entonces que va a ser de todos los demás si ya no hay personas con experiencias, hay muchos especialistas que se nos están yendo junto con su familia como paso con el doctor José Luis Liahut, y así muchos más", añadió.

Por último, dijo que ante la falta de los insumos de calidad el sindicato que representa al estar afiliado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentará las denuncias para que les hagan las auditorias en las instancias correspondientes y así lleguen a cada unidad hospitalaria del gobierno.