En la ETI 143, no aceptan a alumnos a pesar de estar reinscritos

Un grupo de madres y padres de familia se manifestaron afuera de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 143, debido a que sus hijas e hijos no fueron aceptados en el plantel a pesar de haberlos registrado durante el proceso de preinscripción.

Los inconformes consideraron injusto que en los días previos al inicio de clases al Ciclo Escolar 2020-2021, les hayan informado que no ingresarán al primer grado, dejándolos sin la posibilidad de registrarlos en otros planteles educativos.

"Nos mandaron un correo diciéndonos que mi hijo no quedó, no es justo que en plena pandemia nos digan eso cuando en la televisión anuncia la SEP que habrá espacio para todos, no es justo", mencionó la señora, Yareli.

Es por ello que responsabilizan a la dirección del plantel educativo, de haber otorgado una gran cantidad de fichas de preinscripción, sin considerar que esa cifra supera los espacios disponibles para los estudiantes de primer grado.

"Nuestros hijos tienen derecho a la educación y por esta emergencia sanitaria, no es justo que a días de iniciar las clases se queden sin un espacio", comentó otra de las inconformes.

Durante este martes, en el exterior de la institución educativa se publicaron las listas de los 10 grupos correspondientes al primer grado, además de un anuncio en el que se les indica a las madres y padres de familia que hasta el 22 de agosto podrán realizar la inscripción de sus hijas e hijos.

Ninguna autoridad educativa atendió a los inconformes que permanecieron por varias horas afuera del plantel educativo, en espera de una respuesta.