En el olvido 30 de los huérfanos que dejó masacre en Caballo Blanco

De nueva cuenta, 30 de los hijos de trabajadores fallecidos del bar Caballo Blanco están en el olvido, pues en la anterior comuna el Sistema DIF Municipal no aceleró el proceso de custodia para quienes quedaron huérfanos; aunado a esto se suma la falta de apoyos para las incorporaciones en los programas de Bienestar , situación que tiene ya dos años.

"Ellos (Gobierno Estatal y Municipal) no nos quisieron apoyar ni con abogados ni con nada, nos apoyó la Fiscalía de México... nos prometieron la custodia de los niños, salió el alcalde Carranza y entró Amado Cruz Malpica, ojalá nos dé el apoyo con el DIF para que nos den la custodia legal de los niños, porque nos lo está exigiendo la fiscalía de México, porque la verdad urge", señaló América del Carmen Gómez, madre de una de las fallecidas.

Noticia Relacionada A los taxistas porteños no les rinde la tarifa mínima

Es preciso mencionar que el 27 de agosto de 2019 sujetos desconocidos lanzaron bombas molotov en el bar Caballo Blanco, falleciendo 32 personas, entre clientela, bailarinas y meseros, a causa del incendio provocado al interior.

A unas horas de ocurrida esta masacre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó que se les incorporara inmediatamente a familiares a los diferentes programas de la Secretaría de Bienestar, especialmente a deudos y huérfanos, pero a casi tres años son 30 los menores de edad que no reciben la Beca Benito Juárez, a pesar de que se les censó.

"El censo fue hace dos años y desde hace dos años los niños no perciben nada de la beca Benito Juárez, nos dijeron que nos iban a apoyar de otra manera, pero nada, solamente la fiscalía de México es la que nos ha dicho si ha habido detenidos o no, pero (nada) por parte del Gobierno del Estado ni por parte del Ayuntamiento", resaltó la también activista por todos los familiares de los fallecidos.

Gómez aseguró que sólo dos familias fueron beneficiadas con las becas Benito Juárez, mismas que tuvieron que ir hasta Oteapan a cobrar mil 600 pesos por dos bimestres, mientras que con el resto no ocurrió nada.

"Si el censo se hizo hace dos años y que dos años no se puedan pagar las becas imagínate, son como 30 niños que quedaron que no les pagaron la beca Benito Juárez y eso gracias al gobernador, porque quién más pudo dar la orden... salió Carranza y no nos dio ni un apoyo, absolutamente nadie", puntualizó.