En Cosoleacaque también están padeciendo el desabasto de medicamentos

El presidente comité de Aval Ciudadano, Justiniano Santiago Cruz una vez más alzo la voz para que sean atendidas las carencias en el hospital general de Cosoleacaque que al igual que en todo el Estado, hay desabasto de medicamentos.

Indicó que a finales del mes de febrero acudieron a la capital del estado para exponer los faltantes que se tienen en el hospital de primer nivel, para ello se entrevistaron con el presidente de la junta de coordinación política (Jucopo) del Congreso del Estado, con el secretario particular del gobernador y con el director de hospitales, para que estén enterados de la situación que se está viviendo en el sur.

"Hasta ahorita se están surtiendo en partes los medicamentos, hemos buscado con lupa al Secretario de Salud, Roberto Ramos, no lo hemos encontrado, le decimos que no se deje llevar por sus funcionarios menores, no hay medicamentos y la ciudadanía lo está resintiendo", subrayó Santiago Cruz.

Mencionó que ha visto como a los familiares de los pacientes les piden sueros y aunque son gastos leves, sí afecta la economía familiar, otra de las deficiencias es la falta de reactivos para realizar análisis de orina, entre otros.

Por ello insistió en la necesidad que la Secretaria de Salud voltee hacia el sur y sepan del desabasto que existe, ya que desde el pasado mes de octubre cuando acudieron para hacer entrega de una ambulancia, a través de oficio les hicieron saber las deficiencias del hospital, sin que hasta la fecha exista respuesta.

En cuanto al programa del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi), el representante de Aval Ciudadano comentó que por voz del propio director del hospital tuvieron reunión la semana pasada en la Jurisdicción Sanitaria número 11, con quienes abordaron estos temas y se les instruyo que no se puede cobrar los servicios en los hospitales.