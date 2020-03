En Coatzacoalcos, acusan a Pemex por despidos injustificados

Alrededor de 30 trabajadores, miembros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp), la mañana de este lunes no lograron ingresar al edificio de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos, por lo que acusan despidos injustificados ya que el viernes sólo se les notificó "de manera verbal".

En solidaridad, algunos de sus compañeros se manifestaron en la entrada de avenida Universidad Veracruzana alrededor de las ocho de la mañana.

Saúl se quedó afuera

Tras 28 años de servicio, Saúl Portilla Salinas fue el primero al que no se le permitió el ingreso al edificio, donde labora como experto en balances de energéticos en procesos petroquímicos.

"Ahorita si no me dejan entrar yo me quedo de forma indefensa... yo estoy viniendo a mi trabajo como todos los días para evitar que caiga en una falta injustificada", dijo, y se quedó a un costado del portón mientras su camioneta aguardaba a la entrada.

Todo esto causó un tráfico lento debido a que los vehículos de algunos empleados petroleros se quedaron en fila esperando ingresar por el acceso de la avenida Universidad Veracruzana, mientras que otros miembros del Untypp hicieron lo propio en los Complejos Petroquímicos Morelos, Pajaritos y Cangrejera.

Viejas prácticas

Mireya Guzmán Morales, con más de 22 años de antigüedad y responsable de Gestión de Insumos para la Producción, indicó que desde el pasado viernes se le notificó verbalmente, sin motivo alguno, que había concluido su relación laboral con Petróleos Mexicanos.

"Nos dijeron que no podíamos presentarnos el día de hoy... se vuelve a las viejas prácticas, y aún peor, esperábamos un cambio en este nuevo gobierno para descubrir finalmente que es más de lo mismo... anteriormente cuando querían hacer un espacio para quitar a la gente de experiencia y con conocimiento lo que hacían era jubilarlas anticipadamente, pero no liquidarlas... pareciera que las promesas de campaña no se cumplen, que no les interesa la petroquímica", explicó Guzmán Morales, de quien dependen tres personas.

Otro de los agremiados al Untypp, José Calderón, señaló que han despedido a ingenieros cuyo nivel académico es de maestría y doctorado, sin respetar la antigüedad.

"Lo que nosotros estamos notando es que La Cuarta Transformación o una de dos, o los están obligando a no actuar sobre Petróleos Mexicanos o verdaderamente son más de lo mismo

Con tantos años, por ley no pueden despedir

El secretario del Trabajo en el Untypp, Didier Marquina Cárdenas, refirió que si la instrucción llegó de la Dirección General un representante debió notificarles oficialmente, por lo que no se debería impedir el acceso a los trabajadores si no existe un documento con la causal de los despidos.

"Por ley no pueden ser despedidos... ahorita al menos en esta zona son 50 trabajadores... Estamos pidiéndole a la representación de la empresa a que nos explique el por qué", mencionó.