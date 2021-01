En busca de contrato, petrolero vuelve a manifestarse en calzones

Las inclemencias del tiempo no impidieron que Francisco Javier Artiga Salomón, se manifestará en ropa interior frente a la portada principal del complejo Cangrejera, la medida de presión la efectuó para recibir el primer contrato del año, y de esta manera exigir a PEMEX la liberación de las plazas de jornada 0,7, 3 y 6.

El petrolero Javier Artiga hace un mes realizó la misma acción frente a las instalaciones de la sección 11 en el municipio de Nanchital, en esa ocasión fue atendido por el secretario General de la sección 11, Jorge Tadeo Pérez, el cual se comprometió a conseguirle un contrato y lo logró aunque fueron por 20 días.

A pesar de la fuerte lluvia y las bajas temperatura minutos antes del mediodía, el trabajador transitorio Francisco Javier Artiga Salomón, exponiéndose a enfermarse de un resfriado u otra enfermedad, por más de una hora se manifestó pacíficamente en bóxer, frente a las instalaciones de la sección número 11 de petróleos Mexicanos, para solicitar la liberación de las plazas canceladas con jornada 0,7,3 y 6 queden liberadas.

"La necesidad obliga a los trabajadores a manifestarse aun poniendo en riesgo la vida, si estoy aquí es porque tengo que llevarle el alimento a mi familia, algunos compañeros al verme en esta situación me han recomendado a retirarme para no enfermarme sin embargo el riesgo de padecer hambre y enfermarse es igual, mientras las plazas se mantienen canceladas los transitorios no tenemos esperanzas de oportunidades de trabajo", comentó el manifestante.

Después de varios minutos Artiga Salomón se retiró del lugar, con la esperanza que sus jefes inmediatos o su líder sindical le realizaran una llamada que le ofrezca oportunidades de empleo.