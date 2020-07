En 2020, Veracruz registra 15 crímenes de odio; consterna asesinato de estilista

Luis Giovani Pérez, presidente del Colectivo Ambientales y Diversidad Sexual de Coatzacoalcos, lamentó el fallecimiento de odio hacia Denisse estilista transexual que se registró el lunes por la noche en Minatitlán.

En entrevista, manifestó que con ello queda claro que los crímenes de odio siguen avanzando aún en la pandemia de Covid-19 por la que se está atravesando.

"Es increíble que todavía siga habiendo estos tipos de crímenes dentro de nuestro estado y que lamentablemente este es el número 15 que se genera en el 2020", expresó.

Manifestó que ante eso la comunidad LGBT se encuentra muy consternada, ya que Denisse era una persona muy conocida en la región, y la cual se dedicaba a trabajar.

Ante este hecho que vuelve a en lutar su comunidad, hicieron un llamado a las autoridades para que se tomen cartas serias en el asunto y no sea un hecho más al que se le dé carpetazo.

"Que realmente se den cuenta que tienen que resolver este tipo de casos no pueden continuar impunes realmente es lamentable que como comunidad LGBT se nos siga discriminando hasta para llevar a cabo este tipo de casos, porque realmente terminan dándole carpetazo a este tipo de crímenes en donde son bastante visibles, pues es realmente notable la forma en que fue asesinada esta persona, detalló.

A su vez, indicó que al menos en la zona Sur se lleva el registro de cinco fallecimientos de odio en la comunidad; tres en Minatitlán que es uno de los primeros municipios de registrar más casos, uno en Acayucan y uno en Coatzacoalcos.

"El Sur del estado es uno de los más golpeados en cuestiones de crímenes, también está Poza Rica, Veracruz, Xalapa y Córdoba.

Asimismo el defensor de la comunidad de diversidad sexual, reveló que se trató de un crimen de odio, sin embargo, también deberan ser las autoridades las que investiguen más.

"La manera en la que esto se genera es por lo que nosotros hablamos que es un crimen de odio", refirió.

AUTORIDADES EN PAUSA POR PANDEMIA

Enfatizó que de los 15 casos que se tienen registrados en el estado sólo tienen conocimiento que uno es el que ha sido resuelto, ya que también por la circunstancia que se a traviesa en todo el país se han priorizado otros temas.

Por último, insistió que a la fecha sigue haciendo falta una cultura de tolerancia y respeto hacia la diversidad sexual.

"Y a Veracruz pues sigue también haciendo falta en temas de leyes: el matrimonio igualitario y la identidad de género que muchos medios de comunicación no han respetado como ocurrió ahora con la de Denisse; y es que solicitamos que se aprueben este tipo de casos para que ellas puedan tener este tipo de derecho y se le sea respetada aún después de muerta no que no ha pasado así".