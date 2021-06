Empresaria de Mina se suma a estadística de cierre de negocios

"Me he convertido en una mas de las estadísticas del cierre de negocios por la afectación de la pandemia de Covid-19", decenas de personas atraviesan por situaciones complicadas ante la baja economía que persiste en la zona, , "incluso en ocasiones hasta para no tener que comer".

Así lo informa la señora Enriqueta Torres Martínez, mujer de 56 años de edad, quien a principios de la pandemia mantenía su lavandería rentando un local en los alrededores de la colonia Buena Vista Sur.