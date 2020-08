Empresa noruega perforará campos jamás explorados en Veracruz

Más allá de la inversión y de la cantidad hidrocarburos, la perforación que realizará la empresa noruega Equinor Upstream México representa un parteaguas en la búsqueda de petróleo en aguas profundas mexicanas, ya que será la única en su tipo en Veracruz al explorar en campos geológicos nunca explorados en el país, mismos que abarcan el Eoceno y Paleoceno.

Lo anterior fue mencionado en la Sesión 34 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en la que la empresa en mención tuvo la aprobación de su plan de exploración para lo cual invertirá 127. 1 millones de dólares en la perforación del pozo Zip, cuyos recursos prospectivos ascienden a 501 millones barriles de petróleo crudo equivalente (mbpce), con una probabilidad geológica del 35% de éxito; los trabajos se realizarán a 132 kilómetros al norte de Coatzacoalcos y 130 kilómetros al este noreste de Veracruz puerto.

"Es un área frontera en aguas profundas y esto nos habla de la necesidad de realizar este tipo de estudios y los resultados de estos estudios lo que no da es que el operador pueda disminuir los riesgos simplemente con los estudios para poder llegar a la perforación de un pozo que tenían del 15% de probabilidad geológica, aunque fuera prospecto somero, están yendo a un 33% a un objetivo más profundo, de un play que no está explorado en esta área, a mí cuando menos me da muchísimo gusto que en un play de aguas profundas puedan llegar a ojalá a que tengan éxitos en estos plays que todavía para nosotros son frontera en el Golfo de México en sus aguas profundas", indicó Alma América Porres Luna, comisionada de la CNH.

De acuerdo a lo aprobado por la CNH se aprobó el plan de exploración para perforar el prospecto ZIP, ya que se identificaron mayores riesgos en los pozos someros que se tenían previstos en dicha porción de la Cuenca Salina del Istmo; se estiman 77 días de perforación a partir de 2021.

"Sería abrir un nuevo play para la exploración en México en aguas profundas y que pueda tener toda esta región, sobre todo en lo que es el paleoceno para una nueva exploración en aguas profundas en México que sería muy rico y con muchos recursos que puedan existir en esa zona", puntualizó Porres Luna.