Empleados de Ferrosur, en incertidumbre tras toma de Semar

"Estamos sacados de onda" dicen trabajadores ferrocarrileros, luego que éste viernes elementos de la Secretaría Marina tomaron el control de FERROSUR en Coatzacoalcos.

El personal de la empresa expuso que hasta el momento la Sección 39 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), no ha emitido ningún pronunciamiento.

Aunque en un principio se dijo que les habían bloqueado el acceso, los ferrocarrileros dieron a conocer que están trabajando de manera normal, sin embargo, fueron sometidos a revisiones por los uniformados que portan armas largas.

"Tomaron las instalaciones, el sindicato no se ha pronunciado, solo nos dijeron que aguantemos, que al rato nos van a informar oficialmente qué onda, que va a pasar, estamos trabajando normal, si los dejaron pasar, obviamente nos revisaron mochilas, uniformes y todo, están sacados de onda porque traen armas largar", expresó uno de los sindicalizados.

Entrevistado por éste medio de comunicación, el trabajador ferrocarrilero quien prefirió no dar su nombre, ante la zozobra de lo que pueda pasar, expuso que desde hace quince días se escuchaba el rumor que el Gobierno Federal tomaría el control de la empresa.

Sin embargo, durante una reunión sindical desarrollada hace dos semanas, desmintieron esta información, por lo que al notar la presencia de los elementos de la Marina les causó asombro.

"Se escuchaba el rumor que lo iba a tomar el gobierno, pero hace como quince días que hubo una junta sindical nos dijeron que eso no, que era puro rumor, poro no sabemos si ya llegaron a tomar las instalaciones, definitivamente no se sabe nada", sostuvo.

Lo anterior obedece al decreto publicado este día en el Diario Oficial de la Federación donde se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras en los tramos de las líneas "Z", "ZA" y "FA", que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, respectivamente referidos en el título de concesión publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1998 y su posterior modificación publicada en el referido medio de difusión oficial el 29 de noviembre de 2012, a favor de FERROSUR, S.A.de C.V.

Asimismo, se ordena la ocupación temporal inmediata a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., en su carácter de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

