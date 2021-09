Emigdio reclamará pertenencias confiscadas a asesinos de Gladys y Carla

"Están muy herméticos pero como afectado si quisiera saber, yo estuve en la recreación de hechos, estuve de lejos por salud mental, y he buscado las cosas que encontraron, voy le pregunto al Fiscal de Cosoleacaque y dice que no hay nada y le digo lo dijo el Presidente de la República, hay fotos como no va haber nada. Son cosas de valor sentimental, habían relojes míos, relojes de mi hermana, joyas, dinero y hay algunas cosas como los anillos de matrimonio de mis papás que eso para mi tiene mucho valor y algunas cosas que le regale a mi hermana, sus celulares, a eso venía", informó.

Detalló que metió un amparo porque a su abogado no le quieren dar la carpeta de investigación, así mismo dio a conocer que van siete detenidos por este caso, y que lo tomó por sorpresa el trasladado a Chiapas de Marco Antonio "N" y Marco de Jesús "N".

"No sé porque se llevan a los materiales a Chiapas, me enteré por los medios y a mi abogado le notificaron dos semanas después, no entiendo no aquí en Veracruz", agregó.

Emigdio Merlín dijo que si es necesario buscará al Presidente de la República, Andres Manuel López Obrador para pedirle que intervenga para que sea recibido por las autoridades que llevan el caso.

"Sino me hacen caso aquí, se los juro si tengo que ir a Palacio Nacional me voy a postrar ahí enfrente lo voy hacer", señaló.