Elaboración de jabones artesanales, la 'terapia' postcovid de Yazmín

"Esta idea surgió en mi recuperación del covid, yo estaba sin hacer nada porque no podía hacer gran cosa y empecé a investigar del tema, porque aparte esta idea yo ya la tenía. Me gusta mucho el cuidado de la piel, el cabello y sobre todo oler rico y me puse a investigar y cheque que no era tan difícil. Lo aprendí a través de vídeos y ahora ya estoy tomando diferentes talleres para aplicarlo con otras técnicas", expresó.

Los días de aislamiento, estrés y ansiedad dejaron de afectar a Yazmin cuando canalizó toda su energía en este trabajo que además le permiten llevar el sustento al hogar.

"Todos los jabones que realizo son de manera artesanal, me tardo aproximadamente media hora en realizar los jabones de un tipo; ahora ya manejo para mascotas, para el cabello, para la reducción de estrías y celulitis.Todos esos jabones están elaborados con productos naturales", indicó.

La idea de comercializarlos surgió ante la demanda que sus amigos y familiares le hicieron, luego de que les regalara algunos productos como agradecimiento por estar al pendiente de ella y su familia durante su enfermedad.

"La idea ni siquiera era venderlos pero ya ahorita elaboró hasta 20 o 25 al día y me gusta mucho", agregó.

La también maestra de educación primaria explicó que el proceso de elaboración es muy práctico y se pueden hacer con productos que se tienen en casa por lo que está alcance de cualquier persona que esté en búsqueda de aprender o emprender.

"Solamente tienes que contar con glicerina, productos naturales, como arroz, café, sábila, lavanda, romero entre otros", indicó.

Yazmín Moreno recomendó a las personas a buscar una actividad recreativa e incluir a los menores.

El estrés te ataca, esta enfermedad te ataca, te da miedo no saber que va a pasar cuando tienes la enfermedad o en el momento que lo superas y no sabes si puede regresar porque sales a la calle con miedo pensando que me puede volver a dar, y hacer está actividad me saca de todos éstos pensamientos negativos", puntualizó.

Cabe destacar que los planes a futuro de Yazmin es replicar éstos conocimientos con sus alumnos para que ocupen su tiempo en algo productivo.