El Covid sí existe y hay que ponerse la vacuna: Nelly

Su exhorto es contundente: el Coronavirus sí existe y hay que vacunarse, no para evitar el contagio, sino las complicaciones.

"Ya venimos bien gracias a Dios, esperemos que así siga, al principio fue un desastre, después todo fue en orden y en calma; no tengo reacciones, aquí estoy, vengo caminando", expresó la mujer de la tercera edad tras salir de La Alameda.

COMIENZAN CON ATRASOS

Este martes inició el primero de tres días de la jornada de vacunación para refuerzo en adultos mayores, sin embargo, aparte de la fuerte lluvia de la mañana y las largas filas, la principal molestia fue el atraso de las dosis de AstraZeneca, pues éstas fueron llevadas a las 09:57 horas, pese a que la jornada comenzó a las 08:00 horas.

Las filas se extendieron al menos dos cuadras después de La Alameda, por lo que algunas personas acudieron con sillas, algunos más con sombrillas, en lo que esperaban a ingresar.

"Recomiendo que vengan a aplicárselas, que no se dejen, porque la cosa todavía está de no confiarse y ya vimos que es mejoría para todos... me dio Covid, sobreviví gracias a Dios, me dio miedo, pánico y teníamos que luchar por lo que Dios dijera", señaló Nelly.

Nelly es de los 25 mil adultos de 60 años en adelante que recibirán su dosis de refuerzo con AstraZeneca en Coatzacoalcos.

"No han pasado por la enfermedad o son incrédulos, el Covid existe y sí hay que ponérsela, es gratuita", puntualizó Nelly.