El cáncer no avisa, hay que 'estar pilas': expone sobreviviente

Dice la señora Céspedes Solís, "soy sobreviviente de cáncer de mama desde hace 24 años he aprendido a vivir y a sobrevivir con eso he tenido algunas recaídas, en total llevo 5 cirugías durante este tiempo, pero siempre han sido a tiempo detectadas a pesar de eso he recibido quimioterapia oral y tratamientos paliativos para ayudarme y he salido adelante".

Recuerda, "mi cáncer fue diagnosticado a los 18 años y fue a causa de un desajuste hormonal por lo mismo he tenido que aprender a vivir con alimentos prohibidos para no recaer de nuevo".

"Cada año me debo hacer un ultrasonido de mamá como control y exámenes de sangre para revisar mis hormonas que no estén alteradas, así como la revisión semanal de mis pechos" dijo Barby Céspedes.

Con tristeza dice, "en mi familia he tenido ya algunas pérdidas por esta enfermedad que es muy agresiva cuando está en etapas muy avanzadas y mortal".

Exhorta y le pido a las mujeres y hombres que chequen su salud que hagan conciencia sobre el cáncer porque nadie está exento de esta enfermedad yo sé que muchas veces dejamos la salud para lo último, pero no debe ser así un chequeo anual nos puede salvar la vida.

"Es muy difícil sobrevivir a esta enfermedad y cambiar tu vida en base a ella, créanme no es fácil te enseña a sacar la casta y a dar todo para estar en pie y siempre hay el riesgo de recaer, pero siempre hay que tener fe y actitud positiva para aprender a vivir así y como dicen un día a la vez y siempre al máximo".