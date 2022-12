'El amor a mi hija me hace fuerte; ya descansa con su mamita; Saraí está dónde debe estar'

Para Luis Enrique Martínez Torres, padre de la fallecida Yesenia Martínez Ovando, los señalamientos sobre el presunto maltrato a su hija y la madre de ésta, sólo pueden ser contrarrestados con el amor que, aseguró, les dio en vida a ambas.

"Siempre fue lo mejor que pude haber tenido, fue un motor muy grande; ¿usted cree que yo voy a lastimar a mi hija?".

"Ella fue mi motor de vida, cuando su mamá fallece no caigo en depresión, caigo en algo llamado soledad, pero por mi sentimiento de ya no volverla a ver y el saber cómo iba yo a enfrentar esa situación con ella", expresó Martínez Torres en exclusiva a Imagen del Golfo.

YESENIA FUE SU SALVADORA

Con su consentimiento para grabar, Luis Enrique accedió a la entrevista, en la que su principal objetivo es demostrar que los años posteriores a la muerte de la madre de Yesenia, Mireya Ovando Abdo, la menor de 13 años fue una niña feliz y la salvación de este padre.

""Ella fue mi motor de vida...Mi hija me ayudó muchísimo, es algo que toda la vida le voy a agradecer, ella fue la que me sacó de ahí" LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ TORRES PADRE DE YESENIA

"Logré construir mi casita, mi esposa logró luchar hasta donde pudo, pagué el seguro para que ella pudiera salir adelante... desgraciadamente no fue así...

"Mi hija me ayudó muchísimo, es algo que toda la vida le voy a agradecer, ella fue la que me sacó de ahí, ella fue la que gracias a Dios me ayudó, ella estaba enfocada al cristianismo.

"Sí, a mí me dijo mi mamá que la ibas a extrañar, que me ibas a necesitar, que te iba a hacer más falta a ti que a mí, por eso no te gusta ir al panteón a verla, pero los muertos, muertos están.

"Y en la iglesia me enseñaron que si ella está en mi mente y en mi corazón, y está con Jesús, acuérdate", son las palabras con las que Yesenia hizo reflexionar a su padre sobre el duelo.

Escuchar eso significó para Luis Enrique el darse cuenta que a su pequeña edad su hija estaba madurando, lo que reconoce como su motor para salir adelante como papá soltero durante dos años y medio, antes de que él comenzará otra relación.

"Éramos yo y ella, al cine, al parque comidas, a veces salía conmigo al taxi a dar la vuelta... tengo muy buenos recuerdos, siempre tengo la costumbre de tomar fotos de los buenos recuerdos...

"'Les voy a callar la boca´, porque mi hija eso es lo que hubiese querido, que no estén ofendiendo a su madre"

"Mi hija ya está descansando con su mamita y Sara (la presunta feminicida) ya está donde debió haber estado", dijo a la par que mostró las imágenes de Yesenia desde su nacimiento, así como etapas del kínder, primaria y viajes familiares.

-¿Yesenia fue su maestra de vida?, se le preguntó, a lo que respondió: "Sí, ella fue una excelente hija, una excelente alumna, no sé qué voy a hacer sin ella, ya no me va a despertar por las mañanas"

-De todo lo que vivió con ella, ¿cuál fue el gran aprendizaje que tuvo de Yesenia?, se le inquirió y dijo:

"Que no hay dolor más grande que la pérdida de una madre, y lo que ella me enseñó a soportar eso, pues hoy en día voy a soportar todo y en su tumba se lo prometí, voy a portarme lo mejor, porque quiero estar con tu mamá y contigo".

NACIÓ CON LA SONRISA

Luis Enrique hizo una pausa por el nudo en la garganta y el dolor de la reciente pérdida, aquella pérdida en la que le arrancaron la vida.

"Tenía una energía que me contagiaba, los días más tristes de mi vida era cuando más me contagiaba, fue un pilar enorme en mi vida, que sólo me queda recordarla con eso, todo el tiempo lo dicho, con esa sonrisa, desde que nació siempre la tuvo".

En medio de su luto y dolor, él recomendó a los padres solteros que cuando conozcan a otra mujer, antes de darse la oportunidad de amarlas, es mejor analizar y anteponer el bienestar de los hijos.

"Nosotros los varones desafortunadamente, a veces nos deslumbramos por un cuerpo y una cara. Yo tenía un concepto y siempre se lo dije a Sara, se va a escuchar muy mal lo que voy a decir:

"Antes que nalgas, está mi hija, si te parece bien, si no, pues tú decides", remarcó respecto a la mujer que ahora está presa por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Yesenia y cuyo proceso aún continúa.

-¿Usted se deslinda de esos señalamientos de maltrato a Yesenia y su madre?, se le volvió a preguntar, a lo que enfatizó:

"¡Claro que sí! Yo a muchos les contesté: ´les voy a callar la boca´, porque mi hija eso es lo que hubiese querido, que no estén ofendiendo a su madre.

"Y a su madre la voy a defender también, porque no se vale lo que están haciendo (en alusión a la nota publicada por nuestra casa editorial)".