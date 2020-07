El 85% de aspirantes, presentarán examen presencial en la UV

El 85% los aspirantes a ingresar a la Universidad Veracruzana (UV) realizarán el examen de admisión de manera presencial, pues no todos tienen equipos para hacerlo de manera digital, por lo que este proceso se espaciará durante cinco días como una manera preventiva ante el Covid-19, reveló el vicerrector de la zona sur, Carlos Lamothe Zavaleta.

"El examen de ingreso está preparado para hacer en cinco días, es el 31 de agosto, el 1, 2, 3 y 4 de septiembre... se invitó a la gente a que tomara la decisión de hacerlo virtual o presencial, un grupo importante de personas manifestaron el deseo hacerlo virtual y otro decidió hacerlo de forma presencial, tendremos que hacerlo así, por eso es que se está extendiendo el periodo a cinco días, entonces redujimos significativamente el número de personas, porque se hacía en dos días", externó vía telefónica el vicerrector de la UV en el sur.

Lamothe Zavaleta añadió que hay 5 mil 600 solicitudes para el examen de admisión, por lo que la distribución de cinco días para esta prueba también aplicará en el Campus de Minatitlán, pues se pretende evitar contagios por Covid-19, para lo que se privilegiará la sana distancia, no obstante, muchos de los que decidieron hacer esta prueba de manera presencial es por no contar con buenos equipos de cómputo o no tener conectividad.

"También el problema es que hay mucha gente que no tiene acceso a una buena conectividad, entonces la gente está temerosa de que digan ´se me fue el internet el día que me tocó hacer el examen´ y que nosotros tenemos una opción en el mismo portal que si a los 30 minutos se les desconecta lo pueden volver a hacer, pero hay gente que está con ese temor, también hay gente que posiblemente no tiene buenos equipos de cómputo y esas son las limitaciones, mucha de nuestra población estudiantil proviene de familias que no tienen todos los recursos económicos para estas facilidades", refirió Carlos Lamothe.

De las 5 mil 600 solicitudes en la zona sur de la UV 750 serán en línea; los resultados del examen de admisión se entregarán al cabo de 15 días de haberlo realizado; medicina continúa como la carrera más demandada.