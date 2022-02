Ebrio sujeto atacó a machetazos a pareja de abuelitos

Una pareja de abuelitos fue atacado a machetazos a manos de un sujeto que se encontraba presuntamente bajo los influjos del alcohol, en la comunidad de Santo Domingo Ingenio en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca.



Los hechos se registraron durante la noche del sábado en el Barrio Carnero, hasta donde llegó Ángel Cruz en busca de su pareja Brenda Canseco con quien había discutido horas antes, pero al no localizarla atacó con un machete a los señores Virgilio Sanchez y Apolinaria Ulloa padres de la joven.



"Llegó enojado, agresivo, atacó a mi papá con un machete cuando estaba en el patio regando las plantas, le dio varios planazos, mi papá se quiso defender y le aventó una piedra, pero como ya es grande y él es joven tiene más fuerza, pues no pudo hacer nada y es cuando le dio el machetazo y al entrar estaba mi mamá, buscando a mi hermana, iba borracho, al entrar tiro a mi mamá y le dijo que la iba a matar dándole un machetazo en el brazo izquierdo", narró Araceli Morales Ulloa hija de los lesionados.



El sujeto amenazó a las personas de la tercera edad, cáusales fracturas y heridas profundas tanto en manos, como en brazos, dejándolos tendidos al interior de su propiedad para después emprender la huida y refugiarse en su hogar.



De acuerdo a los datos obtenidos, tras haber agredido a los ancianitos, Ángel Cruz le pidió al hijo de su pareja Brenda Canseco quien presenció el ataque, le avisara a su madre que la estaba buscando, por lo que el niño salió despavorido y le dijo a sus tíos que sus abuelitos fueron heridos a machetazos.



"Mi sobrino dijo que lo mandó a la casa de mi otra hermana, le fue a avisar, yo creo que si mi sobrino no se hubiera salido de ahí también le hubiera pegado un machetazo, mi sobrino tiene 10 años, es el hijo de mi hermana, a mi papá le hirió la mano y tiene fractura en el dedo y a mi mamá le hirió la muñeca y tiene fractura en sus huesos y sus tendones, por eso va a entrar a cirugía", comentó.



Los familiares de las víctimas ya interpusieron la denuncia, por lo que esperan que el agresor sea detenido y pague por lo que hizo.



Actualmente la pareja de abuelitos son atendidos en un hospital de la ciudad de Juchitan Oaxaca, por lo que esperan recibir el apoyo de la población para cubrir los gastos... Para quienes gusten donar lo puede hacer a esta tarjeta: BBVA 4152 3137 5158 5410