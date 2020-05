Donan quimioterapias para 4 niñas con leucemia

Por falta de medicamentos oncológicos en la clínica número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), gracias a la intervención de una integrante de la asociación civil 'Paya Coatza AC' se donaron quimioterapias para cuatro pequeñas que luchan contra la Leucemia Limfoblástica Aguda.

Durante la mañana del miércoles la AC, entregó cuatro cajas de tratamientos oncológicos que desde la semana pasada se encuentra agotada en la clínica del seguro social de Coatzacoalcos.

Nidia Rivas, quien logró la gestión mediante la campaña 'Yo Contigo', informó que la donación que hicieron fue de Mercaptopurina, tabletas de 50 mg, mismas que serían repartidas para cada pequeña.

Manifestó que se trata de niñas con edades de 3, 7,10 y15 años, las cuales llevan en tratamiento desde uno hasta dos años.

"No nos había pasado que el seguro social tuviera en escases las quimioterapias; desde el lunes pasado me contactaron dos mamis que no había llegado la Mercaptopurina, y por la tarde otra persona que tenía el mismo problema con otras dos niñas por ese mismo medicamento en la clínica 36 del IMSS", afirmó.

Precisó que las cuatro pequeñas son originarias de Acayucan, Corral Nuevo y Texistepec.

Por último la joven altruista, refirió que podría ser en el trascurso del jueves que llegue a la clínica una unidad con medicamentos oncológicos, sin embargo, no hay certeza de ello, ya que el desabasto de los tratamientos lleva varios meses en diversas partes del país, y es a nivel nacional.

Cabe hacer mención que hasta finalizar de redactar está nota informativa se busco la postura de la clínica 36 de Coatzacoalcos, en el área de Comunicación Social y mencionaron que si había insumos y no tenían ningún reporte en el área oncológica, sin embargo, refirieron que seguían recabado la información.